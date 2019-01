Sičengo rajono vyriausybė savo socialinio tinklo paskyroje paskelbė, kad trys vaikai buvo sužeisti sunkiai, bet jų gyvybėms pavojus negresia. Visi vaikai gydomi ligoninėje. Pasak pareigūnų, įvykio vietoje buvo sulaikytas įtariamasis pavarde Jia (Dzia). Iš šiaurinės Heilongdziango provincijos kilęs vyras per vieną darbo paslaugų bendrovę įsidarbino mokykloje kasdienės priežiūros darbuotoju. Su juo pasirašyta sutartis baigiasi šį mėnesį ir nebuvo pratęsta. Išreikšdamas savo nepasitenkinimą Jia grėbė plaktuką, kurį naudojo darbui, ir pamokų metu juo sužeidė mokinius. Pekino 1-oji pradinė mokykla, kur buvo įvykdytas išpuolis, buvo įkurta 1908 metais. Remiantis mokyklos svetaine, joje mokosi 2 537 vaikai ir dirba 199 pedagogai. Po neseniai įvykusių smurto protrūkių prieš mokinius ir šeimos narių daugelis Kinijos mokyklų padidino saugumą. 2010 metais per atakas peiliu prie mokyklos vartų žuvo beveik 20 vaikų. Pernai balandį prie vidurinės mokyklos šiaurės vakarinėje Kinijoje buvęs mokinys, galimai keršijęs už patyčias vaikystėje, užmušė devynis žmones. Lapkritį žuvo penki žmonės, prie darželio šiaurės rytinėje šalies dalyje į minią vaikų tyčia įsirėžus automobiliui.

