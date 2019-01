Sičengo rajono vyriausybė savo socialinio tinklo paskyroje paskelbė, kad trys vaikai buvo sužeisti sunkiai. Vis dėlto jų gyvybėms pavojus negresia. Visi vaikai gydomi ligoninėje. Pasak pareigūnų, įtariamasis buvo sulaikytas nusikaltimo vietoje, incidentas tiriamas. Pareigūnai nenurodė, kaip buvo įvykdyta ataka ir kokie buvo užpuoliko motyvai. Tuo metu pusiau oficialus dienraštis „Global Times“ socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad vaikus sužalojo plaktuku ginkluotas vyras. Pekino policija kol kas nekomentuoja incidento. Kinijoje peiliais ginkluotų užpuolikų atakų švietimo įstaigose pasitaiko neretai. Per kelerius pastaruosius metus šalyje įvyko virtinė tokių incidentų, pareikalavusių gyvybių. Spalį pietvakarinėje Sičuano provincijoje viena peiliu ginkluota moteris sužeidė 14 darželinukų. Praėjusių metų balandį vienas 28 metų vyras subadė devynis moksleivius Šaansai provincijoje. Užpuolikas anksčiau mokėsi toje pačioje mokykloje ir veikiausiai siekė atkeršyti už ten patirtas patyčias. 2017 metų sausį dar vienas peiliu ginkluotas užpuolikas viename vaikų darželyje, esančiame pietiniame Guangsi džuangų autonominiame regione, sužeidė 11 vaikų. Tokie incidentai privertė valdžią sustiprinti saugumą šalia mokyklų. Taip pat raginama intensyviau tirti, kokios priežastys lemia tokius išpuolius.

