Britanijos diplomatams apsaugos paslaugas teikianti bendrovė patikslino, kad per ataką žuvo vienas britas ir keturi afganai. Prie komplekso kovotojai detonavo sprogmenų prikrautą automobilį ir mėgino prasiveržti vidun. „Su dideliu liūdesiu patvirtiname, kad penki mūsų darbuotojai buvo nužudyti ir dar 32 buvo sužeisti, iš jų penki – sunkiai“, – bendrovės išplatintame pareiškime cituojamas vykdomasis direktorius Charlie Burbridge. „Esame įsipareigoję atlikti savo vaidmenį, padedant užtikrinti Afganistano žmonių saugumą, ir esame įsitikinę, kad tokie incidentai nesutrukdys tęsti itin svarbaus darbo, atliekamo tarptautinės bendruomenės“, – pabrėžė jis. Afganistano vidaus reikalų ministerijos atstovas Najibas Danishas anksčiau pranešė naujienų agentūrai AFP, kad per ataką žuvo 10 žmonių ir pridūrė, kad visi jie yra Afganistano piliečiai. Tačiau policijos atstovas Basiras Mujahidas nurodė, kad pareigūnai vis dar nustatinėja aukų pilietybes. Susiję straipsniai: 10 valandų trukusi ataka Kabule baigėsi, užpuolikai nukauti Per išpuolį prieš Britanijos saugos tarnybos padalinį Kabule žuvo mažiausiai 10 žmonių B. Mujahidas informavo, kad tarp sužeistųjų yra užsieniečių, bet neatskleidė, kurių šalių piliečių. Vienas AFP fotografas tarp griuvėsių matė sulamdytas nedidelio mikroautobuso liekanas. Per galingą sprogimą rytinio Kabulo pramoninėje zonoje taip pat buvo apgadinti dalis šalimais esančių pastatų. G4S tapo kovotojų taikiniu ir kovą, kai mirtininkas sprogdintojas detonavo sprogmenis dar nepasiekęs to paties komplekso įėjimo. Per tą išpuolį žuvo du civiliai.

