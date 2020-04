Dėl COVID-19 kilusi krizė atskleidė ne tik konkrečių šalių sveikatos institucijų pasirengimą, bet ir jų politinio elito nusiteikimą bei ideologijas. Jos ypač paaiškėjo, kai į vadovaujamų šalių piliečius per televiziją kreipėsi JAV, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai.

Klausantis jų kalbų buvo nesunku suprasti, kokiems politiniams įsitikinimams prijaučia kiekvienas vadovas. Trumpai tariant, tapo aišku, kad krizės akivaizdoje ir D. Trumpas, ir E. Macronas, ir A. Merkel liko ištikimi savam braižui.

JAV prezidento D. Trumpo kalbos būdingiausias mintis galima nusakyti kaip kelionių laisvės kritiką ir Europos Sąjungos bėdų akcentavimą. Jo žodžius daugeliu atžvilgių galima laikyti glausta jo prezidentavimo charakteristika.

Po trejus metus trukusios administravimo reikalų atrofijos, įskaitant uždarytą Baltųjų rūmų pasirengimo pandemijoms skyrių ir apkarpytą Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) finansavimą, D. Trumpas, it negalėdamas sutramdyti instinktų, liejo prieš ES nukreiptą tūžmastį. Vertinant iš visuomenės sveikatos perspektyvos, administracijos paskelbtas 30 dienų kelionių iš Europos draudimas – vien noru kerštauti pagrįstas sutrikdymas.

Apie jį kalbėdamas D. Trumpas tiek įsijautė, kad net sukėlė painiavą – davė suprasti, kad tas draudimas bus taikomas ir krovinių gabenimui bei prekybai. Vėliau, kilus sumaiščiai finansinėse rinkose, JAV prezidento komanda paaiškino, kad taip plačiai draudimas neįsigalios.

Ištisas 24 valandas kelionių draudimą D. Trumpo administracija mėgino paversti strategišku žingsniu. CDC direktorius pabandė nušviesti jį kaip racionalų, pareikšdamas kad Europa yra naujoji Kinija, tarytum ignoruodamas, kad dėl testavimo spragų tūkstančiai atvejų veikiausiai liko nenustatyti JAV teritorijoje. Pats D. Trumpas draudimą atvykti teisino tuo, kad Baracko Obamos prezidentavimo metais ES be jokio pagrindo padidino JAV taikomus mokesčius.

Europa tiesiog pabalo iš pykčio – toks milžiniškas kilo pasipiktinimas dėl įspėjimų apie numatytus pokyčius nebuvimo. (D. Trumpas, į tai reaguodamas, pareiškė, kad klausimo derinimas su europiečiais būtų pernelyg užsitęsęs.) Žiniasklaida piktdžiugiškai šaipėsi iš D. Trumpo – citavo iš jo lūpų nuskambėjusias frazes apie tai, kaip koronavirusas išnyks savaime, o Europoje sėdintys JAV reikalų stebėtojai atvirai piktinosi šalies nepajėgumu, prastai tvarkomais visuomenės sveikatos ir socialinės apsaugos reikalais bei nuo pat pradžių stringančiu testavimo procesu.

Po 18 valandų atėjo Emmanuelio Macrono eilė. Kreipdamasis į žmones, Prancūzijos prezidentas vartojo tokias dramatiškas frazes kaip „didžiausia pastarojo šimtmečio Prancūzijos sveikatos krizė“. Dar pasėjo ateities vizijos sėklų, paminėdamas ekonominį Europos Sąjungos perkrovimą, energingas pasaulio sveikatos apsaugos mechanizmo kovos su pandemija pastangas ir konkrečiai Prancūzijai aktualius dalykus – mokyklų uždarymą bei valstybės inicijuojamas ekonomikos skatinimo programas, kurių varomąja jėga tampa solidarumo dvasia kovojant su liga.

Kalbos klausėsi 22 mln. žmonių, visuomenė prezidento žodžius sutiko gana teigiamai. Tai, ką kalbėjo E. Macronas, sėkmingai atliepė dažnai su realybe nieko bendro neturinčius šalies žmonių lūkesčius valdžios atžvilgiu – kitaip tariant, jie išgirdo tai, ką norėjo išgirsti. Be to, savo kalboje E. Macronas ir paminėjo turimus instrumentus, kuriais gali naudotis tokios centralizuotos šalies kaip Prancūzija lyderis: kaip prezidentas E. Macronas gali, pasitelkęs parlamentą, per pakankamai trumpą laiką priimti ekonomikos gaivinimui skirtų priemonių.

Nepaisant to, jo kalba atskleidė ir ribojimų, varžančių Prancūzijos kaip ekonominės ir politinės galios įvaizdį tiek pasaulio, tiek Europos scenoje, su kuriais jau tiek metų kovoja ir E. Macronas. Nors Prancūzijos prezidentas ir stengiasi dabartinės krizės akivaizdoje parodyti esantis vienas iš tarptautinės lyderystės pavyzdžių, realybėje jis teturi galią konsultuotis su galingesnių šalių lyderiais (iš Vašingtono ar Berlyno) ir taip koordinuoti taip trokštamą ekspansinę politiką.

Vokietijoje kanclerė Angela Merkel kantriai laukė, kol savo kalbą baigs E. Macronas, o tada pradėjo savo spaudos konferenciją. Kanclerė į spaudos konferencijų salę žengė kartu su Bavarijos žemės vadovu Markusu Soderiu ir Hamburgo miesto metu Peteriu Tschentscheriu – ekspertai tai įvertino ne kaip ką kitą, o pagarbos atidavimą federalinei Vokietijos respublikos prigimčiai.

Skirtingai nei dar prieš dieną sakytoje kalboje, A. Merkel apsiribojo apibendrintais išvedžiojimais, palygino Vokietijos pasirengimą krizei su kitų senojo žemyno valstybių, o užbaigė vangiais samprotavimais apie visos Europos veiksmų koordinavimo būtinybę. Toliau spaudos konferencijos estafetę iš jos perėmė Bavarijos žemės vadovas M. Soderis, kuris, pasirodęs kaip tikrasis šalies kancleris, pateikė daug konkrečios ir detalios informacijos apie su dabartine situacija susijusius politinius sprendimus dėl ugdymo įstaigų uždarymo, tyrimų ir ligoninių pasirengimo pacientų antplūdžiui.

Ekspertai pastebi, kad pastaroji A. Merkel spaudos konferencija buvo tiesiog viena iš daugelio jos ketvirtosios kadencijos spaudos konferencijų, eilinį kartą atkreipusi dėmesį į jos kaip šalies vadovės galios stygių. Viena vertus, tai labai puikus konstitucinės Vokietijos tvarkos pavyzdys: kompetencijos dėl ugdymo įstaigų uždarymo, viešojo transporto ir netgi ribojimų viešiesiems renginiams priklauso šešiolikos Vokietijos žemių vietos valdžiai, o ne kanclerei.

Kalbant apie A. Merkel valdymo metus, visi jie turi vieną bendrą vardiklį – kanclerė visada stengėsi savo turimais įgaliojimais dalintis. Ji ne kartą delegavo didelę autonomiją savo kabineto nariams, o dabartinė krizė – ne išimtis. Energingas 39 metų šalies sveikatos apsaugos ministras Jensas Spahnas – tikras politinių įtikėjimų pavyzdys, o štai finansų ministras Olafas Scholzas ir ūkio ministras Peteris Altmaieris pranešė apie neribotą likvidumo paramą Vokietijos bendrovėms ir galbūt netgi tam tikrų pramonės sektorių nacionalizavimą.

Koronaviruso pandemija kol kas dar neprivertė A. Merkel ką nors keisti, kaip kad 2011 metais buvo su „Energiewende“ planu ar 2015 metų pabėgėlių krize.

Vokietijos krizės valdymo schemai įgaunat aiškią formą, A. Merkel sąmoningai renkasi būti antrame plane. Tokios strategijos keliamos problemos ryškiausiai matomos Europos lygmeniu, kuris be ryškaus Vokietijos dominavimo atrodo kiek pasimetęs.

Fiskalinė Vokietijos „Kad ir kiek beprireiktų“ likvidumo politika veiksmingai sau pritaikys tai, kas buvo Europos centrinio banko skatinama, visą eurozoną apėmusi euro krizės politika, ir privers klausti, ar tik Vokietija neketina palikti Europą bėdoje.

24 valandos, trys lyderiai, trys skirtingos lyderystės strategijos: koronaviruso krizė privertė tris svarbiausius Vakarų valstybių vadovus parodyti savo tikrąjį veidą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas eilinį kartą atsiskleidė kaip įniršio varomas politikos profanas, geriausiai apibūdinamas neatsakingumo ir kerštingumo sąvokomis; E. Macronas pasirodė esąs ambicingas vizionierius, neturintis galimybių pasireikšti, o A. Merkel – į politikos užribį besitraukianti, tačiau pareigų dar neatsisakanti, vadovė. Pasauliui belieka viltis, kad ir to pakaks.