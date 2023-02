Rusija „tikriausiai neteko pusės savo pagrindinių kovinių tankų per mūšius ir dėl to, kad juos perėmė ukrainiečiai“, – sakė gynybos sekretoriaus padėjėja tarptautinio saugumo reikalams Celeste Wallander per virtualų Naujojo Amerikos saugumo centro renginį.

C. Wallander nepateikė tikslaus skaičiaus, kiek tankų Rusija prarado įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį. O Ukraina dabar kaip tik laukia vakarietiškų sunkiųjų tankų antplūdžio iš ją remiančių šalių.

Jungtinė Karalystė pareiškė, kad jos tankai „Challenger 2“ bus dislokuoti Ukrainoje kovo mėnesį, o Vokietija ir jos sąjungininkės siekia, kad iki balandžio mėnesio į kariaujančią šalį atvyktų tankų „Leopard 2“ batalionas.

JAV taip pat pažadėjo batalioną (t. y. 31) savo tankų „M1 Abrams“, tačiau jie, kaip tikimasi, atkeliaus gerokai vėliau.