Tokį pareiškimą buvęs generolas padarė tvyrant nuogąstavimams, kad dėl sankcijų taikymo gali pablogėti draugiški Vašingtono santykiai su sąjungininkėmis, ypač Indija ir kitomis Azijos regiono valstybėmis. Indija – didžiausia pasaulyje karinės įrangos importuotoja – dešimtmečiais pirkdavo Rusijos ginkluotę ir naudojosi šios šalies karine patirtimis, o šiuo metu derasi su Maskva dėl oro erdvės gynybos sistemų S-400 pirkimo. Pernai JAV įstatymų leidėjai, siekdami nubausti Maskvą už įtariamus mėginimus pakirsti Vakarų demokratiją, priėmė įstatymą „Dėl atoveikio Amerikos priešininkams per sankcijas“ (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). „Rusija turi patirti pasekmių dėl savo agresyvaus, destabilizuojančio elgesio ir neteisėtos Ukrainos okupacijos“, – sakoma J. Mattiso pareiškime. Susiję straipsniai: Baltieji rūmai atmetė Putino idėją surengti referendumą Rytų Ukrainoje Pentagonas skirs 200 mln. dolerių Ukrainos saugumui stiprinti „Vis dėlto, mums taikant reikalingas ir pelnytas bausmes už jų žalingą elgesį, būtina suteikti valstybės sekretoriui teisę daryti CAATSA išimtis“, – priduriama jame. Pagal CAATSA, sankcijos gali būti taikomos bet kokiai struktūrai, palaikančiai verslo ryšius su Rusijos vyriausybe, pusiau valstybinėmis bendrovėmis bei privačiu gynybos ir žvalgybos sektoriumi. Tokių sankcijų netaikymo sistema leistų „valstybėms kurti glaudesnius saugumo santykius su JAV ir tuo pačiu tęsti pastangas, kad jos būtų mažiau priklausomos nuo Rusijos karinės įrangos“, aiškino J. Mattisas, kuris pernai lankėsi Indijoje. Indija pastaruoju metu įsigyja vis daugiau JAV ir Prancūzijos ginkluotės, bet šaliai vis dar reikalinga Rusijos technika ir patirtis eksploatuojant turimą ginkluotę. Pasak J. Mattiso, pagrindinis klausimas – ar Vašingtonas nori stiprinti „partnerius svarbiuose regionuose, ar nepalikti jiems jokios kitos išeities, kaip tik bendradarbiauti su Rusija“. Po audringos reakcijos į JAV lyderio Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) komentarus per šią savaitę vykusį susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu kai kurie opoziciniai JAV demokratai paragino sugriežtinti sankcijas Rusijai. Pernai rugpjūtį įtariamu Maskvos kišimusi į JAV prezidento rinkimus ir įsiveržimu į Ukraina pasipiktinę Kongreso nariai, nepaisydami Baltųjų rūmų protesto, priėmė CAATSA. Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) buvo priverstas išplėsti sankcijų tinklą ir neteko įgaliojimų atšaukti tam tikras jau galiojančias priemones. JAV Valstybės departamentas tiesiogiai nekomentavo J. Mattiso siūlymo dėl sankcijų netaikymo. „Ši administracija yra visokeriopai įsipareigojusi įgyvendinti CAATSA“, – naujienų agentūrai AFP pranešė vienas Valstybės departamento atstovas. „Aptarėme CAATSA su Indijos vyriausybe, o Jungtinės Valstybės bendradarbiauja su mūsų partneriais, įskaitant Indiją, siekdamos padėti jiems atpažinti veiklą, už kurią gali būti taikomos sankcijos, ir ja neužsiimti“, – pridūrė jis.

