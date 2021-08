„Nemanome, kad „Baron“ viešbutyje ar šalia jo įvyko antras sprogimas, [manome], kad tai buvo vienas mirtininkas“, – sakė generolas Hankas Tayloras.

Iš pradžių buvo manyta, kad ketvirtadienį šalia viešbučio, esančio netoli oro uosto, driokstelėjo antras sprogimas.



Tačiau Pentagonas penktadienį pranešė, kad išpuolį surengė vienas džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) mirtininkas, detonavęs sprogmenį prie Kabulo oro uosto Abbey (Abio) vartų, kur būriavosi minia afganų, siekiančių patekti į kompleksą, ir kur JAV kariai vykdė saugumo patikras.



Pasak H. Tayloro, driokstelėjus sprogimui, prie šiaurinės Abbey vartų dalies pasipylė šūviai, ir amerikiečių kariuomenė pavadino tai „kompleksine ataka“.



Generolas sakė neturintis daugiau informacijos apie šaulių tapatybes. H. Tayloras nurodė, kad neteisingas pradinis JAV pranešimas apie antrą sprogimą paskelbtas dėl painiavos.



Savo pareiškime, kuriame prisiėmė atsakomybę už ketvirtadienio ataką, IS sakė, kad vienas jos kovotojas surengė sprogdinimą, ir pasidalijo nuotrauka, kuriame tariamai užfiksuotas mirtininkas su savo sprogmenimis.



Per ketvirtadienio sprogimą žuvo mažiausiai 85 žmonės, tarp jų 13 JAV karių. Remiantis kai kuriais pranešimais, žuvusiųjų yra daugiau kaip 100.



Tuo metu du pareigūnai sakė, kad žuvo 169 afganistaniečiai, tačiau tam, kad būtų galutinai suskaičiuotos aukos, dėl painiavos gali prireikti daugiau laiko.



Ataka buvo įvykdyta prie oro uosto laukiant tūkstančiams afganistaniečių, bandančių ištrūkti iš Talibano kontroliuojamos šalies.

Anot Pentagono, dešimčių tūkstančių žmonių evakuacijai iš Afganistano tebėra iškilusi daugiau galimų išpuolių, tokių kaip sprogdinimas prie Kabulo oro uosto grėsmė.

„Mes vis dar manome, kad egzistuoja įtikinamų grėsmių... konkrečių, įtikinamų grėsmių“, – sakė JAV kariuomenės atstovas Johnas Kirby.

Penktadienį ryte per garsiakalbius leidžiamus kvietimus į pamaldas Kabule gožė išskrendančių lėktuvų variklių riaumojimas, o oro uostą tebesupo didžiulės nerimo apimtų žmonių minios. Vienoje vietoje dešimtys Talibano kovotojų, ginkluotų sunkiąja ginkluote, budėjo maždaug už 500 m nuo oro uosto ir nieko neprileido artyn.

Vienas pareigūnas penktadienį sakė, kad tikrasis aukų skaičius gali būti dar didesnis, nes kiti žmonės galėjo paimti kūnus iš įvykio vietos. Savo emocingoje kalboje ketvirtadienio pavakare JAV prezidentas Joe Bidenas dėl išpuolio kaltino džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ grupuotę Afganistane ir teigė, kad mažiau radikalaus Talibano kovotojai su atakos organizatoriais veikiausiai nebuvo susimokę.

Prezidentas sakė, kad evakuacijos misija iš Kabulo oro uosto bus tęsiama iki pat rugpjūčio 31-osios, taip pat neatmetė galimybės, kad su Talibanu bus susitarta dėl kai kurių asmenų grupių išgabenimo iš šalies ir po šio galutinio termino.

Kabulo oro uoste evakuacijos iš Afganistano tebelaukia 5 400 žmonių, o nuo rugpjūčio 14 dienos iš šalies jau išskraidinta per 100 tūkst. žmonių.



Iki rugpjūčio 31 dienos evakuaciją planuojančios užbaigti Jungtinės Valstijos galės gabenti žmones iš Afganistano „iki paskutinės akimirkos“, žurnalistams sakė H. Tayloras.

Per ataką prie Kabulo oro uosto žuvo du JK piliečiai

Per ketvirtadienį prie Kabulo oro uosto įvykdytą ataką žuvo du Jungtinės Karalystės (JK) piliečiai ir dar vieno piliečio vaikas, penktadienį pranešė šalies užsienio reikalų sekretorius Dominicas Raabas.

„Esu giliai nuliūdintas, sužinojęs, kad per vakarykštę teroro ataką žuvo du JK piliečiai ir dar vieno piliečio vaikas bei dar du buvo sužeisti“, – sakoma D. Raabo pranešime.