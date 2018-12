„Neseniai mes tapome liudininkais neteisėtos ir nepagrįstos Rusijos agresijos prieš Ukrainą, vandens transportui plaukiant per Kerčės sąsiaurį“, – sakoma L. Cooper pareiškime, penktadienį išplatintame JAV ambasados Azerbaidžane po jos apsilankymo šalyje. „JAV yra giliai susirūpinusios dėl namo grįžtančių ukrainiečių laivų atakos tarptautiniuose vandenyse, nes tai yra tarptautinės teisės pažeidimas“, – pabrėžė L. Cooper. L. Cooper gruodžio 4-6 dienomis viešėdama Azerbaidžane susitiko su šalies prezidentu Ilhamu Aliyevu , gynybos ministru generolu pulkininku Zakiru Gasanovu ir pasienio tarnybos vadovu generolu pulkininku Elčinu Gulijevu. Lapkričio 25 dieną Kerčės sąsiauryje rusų pasieniečiai apšaudė, taranavo ir užėmė tris ukrainiečių laivus. Per incidentą buvo sužeisti keli ukrainiečių jūrininkai. Laivų įgulų nariai bus teisiami už neteisėtą valstybės sienos pažeidimą. Ukrainiečiai sako, kad Rusija pradėjo naują agresijos etapą, o Maskva tvirtina, kad Ukrainos laivai neteisėtai įplaukė į jos teritorinius vandenis. Rusijos Federalinės Saugumo Tarnybos (FSB) pareiškė, kad ukrainiečių laivai Kijevo nurodymu įplaukė į Rusijos teritorinius vandenis, ir šį incidentą pavadino Ukrainos saugumo tarnybos darbuotojų koordinuota provokacija. Maskva taip pat tvirtino, kad Kijevas įprasta tvarka neinformavo Rusijos apie savo karinių jūrų pajėgų laivų planus perplaukti Kerčės sąsiaurį. Simferopolio teismas leido suimti 24 ukrainiečių jūrininkus iki 2019 metų sausio 25 dienos. Tuo metu Kijevas Rusijos pasieniečių veiksmus laiko neteisėtais. Pasak Ukrainos, Rusija pažeidė JT Jūrų teisės konvenciją bei Rusijos ir Ukrainos susitarimą dėl bendradarbiavimo plaukiojant Azovo jūroje ir Kerčės sąsiauryje.

