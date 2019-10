JAV Gynybos departamentas perspėjo, kad Jungtinės Valstijos yra pasiruošusio atsakyti į agresiją „nedelsiamais gynybos veiksmais“.

Amerikiečių kariškiai patvirtino, kad apie 21 val. vietos (ir Lietuvos) laiku vienas sprogimas driokstelėjo už kelių šimtų metrų nuo jų posto netoli Ain al Arabo (Kobanės) miesto, nors „turkams buvo žinoma apie ten esančias JAV pajėgas“.

„Jokių JAV karių nebuvo pasigesta; niekas nebuvo sužeistas. JAV pajėgos neatsitraukė iš Kobanės“, – sakoma karinių jūrų pajėgų kapitono Brooko DeWalto pranešime.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sulaukė griežtos kritikos dėl numanomo nebylaus leidimo Turkijai pradėti puolimą šiaurės rytų Sirijoje, prasidėjusį, kai prezidentas liepė atitraukti amerikiečių pajėgas iš pasienio teritorijų.

Turkija kovoja su kurdų vadovaujamomis Sirijos demokratinėmis pajėgomis (SDF), kurios buvo svarbios JAV sąjungininkės per penkerius metus trukusią kovą su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS). Per JAV vadovaujamą kampaniją SDF prarado apie 11 tūkst. savo kovotojų.

Iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas anksčiau penktadienį sakė, kad D. Trumpas suteikė leidimą įvesti „labai reikšmingas naujas sancijas“ Turkijai, turinčias atgrasyti Ankarą nuo tolesnių karinių veiksmų Sirijoje. Vis dėlto D. Trumpas šių sankcijų kol kas neaktyvavo.

„Jungtinės Valstijos išlieka nusistačiusios prieš Turkijos kariuomenės judėjimą į Siriją ir ypatingai prieštarauja dėl Turkijos operacijų prie saugumo mechanizmo zonos ir teritorijose, kur, kaip turkai žino, esama JAV pajėgų“, – pridūrė B. DeWaltas.

„JAV reikalauja, kad Turkija vengtų veiksmų, galinčių sukelti nedelsiamus gynybos veiksmus“, – pabrėžė kariškis.