Nusikaltimą tiria federaliniai, valstijos ir vietos pareigūnai. Aukų skrodimas planuojamas pirmadienį. Lihajaus apygardos koroneris Scottas Grimas sakė, kad trijų vyrų lavonai buvo surasti po šeštadienį 21 val. 30 min. įvykusio sprogimo. Koroneris tikisi paskelbti aukų pavardes, kai bus patvirtinta jų tapatybė ir pranešta šeimoms. Tyrimui vadovauja federalinis Alkoholio, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų kontrolės biuras (ATF); taip pat dalyvauja FTB, valstijos policija, miesto ir apygardos pareigūnai. Nurodoma, kad kaltininkas tikriausiai žuvo ir pavojaus visuomenei nebėra. Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos ir visus žmones, turinčius kokios nors su incidentu susijusios informacijos, ragina paskambinti ATF.

