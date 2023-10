Okupacinės „administracijos“ vadovas Jevgenijus Balickis pareiškė, kad Rusija turėtų žvalgytis ir į Baltijos šalis bei Lenkiją ir Suomiją – visos šios valstybės yra NATO narės, rašo „Newsweek“.

Balandžio mėnesį Suomija tapo 31 nare NATO Aljanso, kurio sutarties 5-ajame straipsnyje rašoma, kad vienos narės užpuolimas prilygsta viso Aljanso užpuolimui.

Davęs interviu, kuriuo socialiniame tinkle X pasidalino Rusijos stebėtoja Julia Davis, J. Balickis teigė, kad Rusijos imperija, žlugusi po 1917-ųjų revoliucijos, „prarado savo pamatą“ bei „neteko daug žmonių“.

„Aš net nekalbu apie teritorijas. Suprantu, kad į jas patenka ir Varšuva, ir Helsinkis“, – sakė jis.

Yevgeny Balitsky, the top Moscow-installed official over the partially occupied Zaporizhzhia region, who met with Putin on multiple occasions, asserted that Russia will conquer more territories that were formerly part of the Russian empire. https://t.co/CXjPDAmWDL