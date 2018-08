„Iš ką tik paskelbtos generolo (Sergejaus) Najevo, Jungtinių pajėgų vado, ataskaitos: padėtis, stabilumas atsatyti, Ukrainos teritorija apginta, ir Ukrainos tauta gali tvirtai pasikliauti Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis“, – P. Porošenka sakė Kijeve, dalyvaudamas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir kitų karinių grupuočių šiuolaikinės ginkluotės ir karinės technikos parodos atidaryme. Ukrainos prezidentas pranešė, kad ketvirtadienį 6 val. priešo „sustiprintos kuopos pajėgos, panaudodamos galingą artileriją, didelio kalibro artilerijos pabūklus, minosvaidžius, surengė UGP (Ukrainos ginkluotųjų pajėgų) ataką Želoboko rajone, daugiau nei 1 kilometro puolimo ruože“. „Po penkias valandas trukusio mūšio žuvo keturi ukrainiečių kariai, o dar septyni… patyrė įvairių sužeidimų“, – per spaudos konferenciją sakė Gynybos ministerijos atstovas Dmytro Huculiakas. Jis taip pat nurodė, kad dar vienas karys žuvo nuo artilerijos ugnies. Pasak P. Porošenkos, priešas neteko aštuonių kovotojų ir dar 11 buvo sužeisti. Ukrainos pajėgos „visiškai atkūrė susidūrimo liniją“, nurodė jis. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad „rusai niekšiškai, laužydami Minsko susitarimus bando atakuoti mūsų karių pozicijas, tačiau mūsų armija ir mūsų ginkuotosios pajėgos jau kitokios“. Vis dėlto P. Porošenka atsiprašė tautos, kad neįvertino, kiek ilgai gali tęstis konfliktas šalies rytuose. „Daugiau kaip prieš ketverius metus pareiškiau, kad antiteroristinė operacija truks net ne kelis mėnesius, o kelias valandas“, – sakė prezidentas. „Labai atsiprašau, kad suteikiau vilties, kuri neišsipildė“, – pridūrė jis. Remiantis ministerijos pateikta informacija, ketvirtadienį maždaug 6 val. artilerijos ir minosvaidžių ugnimi prisidengę priešo kariai prisiartino prie vienos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mechanizuotos brigados priešakinių pozicijų Luhansko srities Krymsko gyvenvietės rajone ir „pabandė užimti stebėjimo postus palei Bachmuto trasą“. „Puolimą atrėmusios brigados vadai (atsakydami) panaudojo rezervą ir ugnį, galiausiai ataka buvo atremta. Priešo patirti nuostoliai tikslinami“, – nurodė D. Huculiakas. Tuo metu apsišaukėliškos Luhansko liaudies respublikos gynybos ministerija pranešė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos bandė prasiveržti į separatistų pozicijas Želoboko gyvenvietės rajone. Per susirėmimą žuvo trys ukrainiečių kariai ir keturi buvo sužeisti, nurodė separatistai.

