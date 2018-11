Businessinsider.com pristato penkis legendinius visų laikų snaiperius.

JAV kariuomenės vyresnysis seržantas Adelbertas Waldronas

9-osios pėstininkų divizijos narys A. Waldronas Vietnamo karo metu buvo paskirtas į patrulinius upių laivus, patruliuojančius Mekongo deltoje. Jis galėjo iš judančio katerio taikytis į už daugiau nei 800 metrų esančią auką ir būti tikras, kad ją nužudys. Vos per aštuonis mėnesius jis pasiekė 109 nužudymų rekordą, kurį pagerino tik Chrisas Kyle‘as per Irako karą. A. Waldrono pasiekimas atrodo dar labiau neįtikėtinas turint omenyje, kad jis kovojo tankių džiunglių apsuptyje, dažnai nepasižyminčioje geru matomumu.

Raudonosios armijos kapitonas Vasilijus Zaicevas

1942-aisiais nuo lapkričio 10 iki gruodžio 17 dienos per Stalingrado mūšį V. Zaicevas nužudė 225 Vermachto ir kitų Ašies valstybių kariuomenių karius bei pareigūnus, įskaitant 11 priešininkų snaiperių. Iki tol jis įprastiniu šautuvu nušovė 32 Ašies karius. Skaičiuojama, kad nuo 1942-ųjų spalio iki 1943-ųjų sausio jis nužudė 400 žmonių, į kai kuriuos buvo taikytasi iš didesnio nei kilometro atstumo.

Filme „Priešas už vartų“ („Enemy at the Gates“), kuriame V. Zaicevą vaidina Jude‘as Law, pavaizduota ir snaiperių dvikova tarp V. Zaicevo ir Vermachto snaiperių mokyklos vadovo majoro Erwino Königo.

Vasilijus Zaicevas © Wikimedia Commons

JAV karinio jūrų laivyno specialiųjų pajėgų SEAL snaiperis Chrisas Kyle‘as

Ch. Kailas keturis kartus tarnavo Irako kare. Per tą laiką jis užsitarnavo vienu daugiausia mirčių atnešusio snaiperio per visą JAV karinę istoriją vardą. Jungtinių Valstijų gynybos departamentas oficialiai patvirtino, kad jis nužudė daugiau nei 160 žmonių. Ch. Kyle'o bestseleriu tapusią knygą „American Sniper“ savo režisuotame filme ekranizavo Clintas Eastwoodas. Ch. Kyle‘ą vaidino Bradley Cooperis.

2013-ųjų vasario 2-ąją Ch. Kyle'ą ir jo draugą Chadą Littlefieldą nušovė šaudykloje Teksase. Kaltu dėl žmogžudystės pripažintas nuo potrauminio streso sutrikimo kenčiantis Eddie Ray Routhas. Jis nuteistas kalėti iki gyvos galvos.

JAV jūrų pėstininkų korpuso seržantas Carlosas Normanas Hathcockas

Per Vietnamo karą C. N. Hathcockas pasižymėjo 93 „patvirtintais“ Šiaurės Vietnamo kariuomenės ir Vietkongo karių nužudymais. Jo skaičiavimu, „nepatvirtintų“ nužudymų skaičius gali būti daugiau nei 400. C. N. Hathcocko kario karjera pasibaigė, kai 1969-aisiais jį sužeidė prieštankinė mina ir karys buvo išsiųstas namo. Vėliau jis padėjo įkurti JAV jūrų pėstininkų korpuso skautų snaiperių mokyklą.

Suomijos kariuomenės jaunesnysis leitenantas Simo Häyhä

„Baltąja mirtimi“ praminto S. Häyhä sąskaitoje yra 505 nužudymai – tai įspūdingiausias skaičius didžiuosiuose karuose. Visus Raudonosios armijos priešininkus S. Häyhä nužudė per mažiau nei 100 dienų, vadinasi, per dieną vidutiniškai buvo nužudyta daugiau negu penki kariai.

Reikia pažymėti, kad tuo metų laiku šviesių dienos valandų buvo labai nedaug. Vėliau S. Häyhä buvo sužeistas – sprogmens skeveldra pataikė jam į žandikaulį. Visgi jis nugyveno ilgą gyvenimą ir mirė veteranų slaugos namuose 2002-aisiais, būdamas 96-erių.

Paklaustas, ar gailisi nužudęs tiek daug žmonių, S. Häyhä atsakė: „Aš tiesiog atlikau savo pareigą ir dariau tai, ką privalėjau ir turėjau daryti“.