„Tiesą sakant, prezidento Trumpo lyderystė veikia; Kinija nori kito Amerikos prezidento“, – sakė M. Pence'as konservatyvioje idėjų kalvėje Hudsono institute Vašingtone. „Negali būti jokios abejonės – Kinija kišasi į Amerikos demokratiją“, – pareiškė jis. M. Pence'as taip pat paminėjo Kinijos reklamas JAV žiniasklaidoje ir tai, kad skirstydama prekes ji taikosi į strategiškai svarbias valstybes, atsakydama į Donaldo Trumpo jai įvestą muitą. Ši aštri M. Pence'o kalba nuskambėjo D. Trumpo prezidentavimą temdant tyrimui, ar jo rinkimų komanda buvo susimokiusi su Rusija per 2016 metų rinkimų kampaniją.

