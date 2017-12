Naująjį draudimą priėmė vietos vyriausybė, penktadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“. Toks sprendimas buvo priimtas sostinėje vykstant priešgaisrinės saugos kampanijai. Dešimtys tūkstančių migrantų buvo priversti palikti savo namus, kuriuos po lapkritį kilusio dešimtis gyvybių nusinešusio gaisro vietos valdžia pripažino nesaugiais. Kinija garsėja fejerverkais ir, kaip manoma, šioje šalyje jie buvo išrasti prieš daugiau kaip tūkstantį metų, valdant Tangų dinastijai. Taigi, naujasis draudimas gyventojų tikriausiai nebus priimtas su džiaugsmu. Per 15 dienų trunkantį kinų Naujųjų metų laikotarpį šalyje nuolat aidi fejerverkų sprogimai. Tikima, kad šie garsai padeda nuvyti piktąsias dvasias. Kol kas neaišku, ar Pekino valdžia lieps laikytis to draudimo ir šventiniu laikotarpiu. Fejerverkų pardavėjai neslepia nerimo dėl tokio valdžios sprendimo. „Daugiau nebebus leidžiama prekiauti jokiais fejerverkais teritorijoje, juosiamoje 5-ojo žiedinio kelio“, – sakė kompanijos „Panda Fireworks“ rinkodaros vadovas Tao Liangas. Jis turėjo omenyje kelią, juosiantį Pekino centrą. „Aišku, kad (fejerverkų) pardavimas smarkiai sumažės“, – tvirtino jis. Fejerverkus uždraudęs Pekinas tapo naujausiu tokį draudimą įvedusiu Kinijos miestu. Pastaraisiais metais įvairiuose šalies miestuose tokių priemonių imtasi susirūpinus dėl saugumo ir oro užterštumo. Viena didžiausių Kinijos fejerverkų gamintojų „Panda Fireworks“ dėl tokių apribojimų ėmė ieškoti naujų verslo galimybių. „Mūsų kompanija jau seniai galvoja apie transformaciją“, – teigė Tao Liangas. „2014-aisiais įsteigėme „Panda International Information Technology Company“, kuriai visai gerai sekasi“, – sakė jis.

