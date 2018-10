Tuo metu Meng Hongwei žmona išreiškė susirūpinimą dėl savo vyro gyvybės, jam dingus per kelionę į Kiniją. Prancūzų pareigūnai penktadienį atskleidė, kad Meng Hongwei, kuris iki sekmadienio taip pat buvo Kinijos viešojo saugumo viceministras, dingo, praeito mėnesio pabaigoje išvykęs į savo tėvynę iš Prancūzijos pietryčių miesto Liono, kur įsikūrusi tarptautinės policijos organizacijos būstinė. Šis incidentas gali atsiliepti Pekino pastangoms užsitikrinti kinų atstovams vadovaujančių postų tarptautinėse organizacijose, bet taip pat yra skaudus smūgis Interpolui, atsakingam už dingusių žmonių paiešką, sako analitikai. Meng Hongwei žmona Grace sakė žurnalistams Lione nerimaujanti, nes iš vyro gavo gavo žinutę su peilį vaizduojančiu jaustuku. Kinijos nacionalinė priežiūros komisija, atsakinga už valstybės tarnautojų korupcijos bylas, pirmadienį paryčiais nutraukė tylą, vieno sakinio pranešime pareiškusi, kad dė Meng Hongwei „šiuo metu atliekamas tyrimas, įtariant įstatymų pažeidimą“. Kiek vėliau Interpolas pranešė gavęs Meng Hongwei pareiškimą, kad jis atsistatydina iš agentūros vadovo pareigų ir kad šis sprendimas „įsigalioja nedelsiant“. Pirmadienį Kinijos saugumo ministerija paskelbė, kad tyrimas yra susijęs su Meng Hongwei įtariamu kyšininkavimu, ir pridūrė, kad į tyrėjų taikiklį taip pat pateko kitus galimai kyšius ėmusių asmenų. Meng Hongwei papildė Kinijoje dingusių aukšto rango veikėjų sąrašą. Šioje šalyje jau ne vienas aukšto rango vyriausybės pareigūnas, milijardierius verslo magnatas ir netgi viena pramogų verslo žvaigždutė yra dingę savaitėms arba mėnesiams. Jeigu jie atsirasdavo, dažniausiai pasirodydavo teisme. Meng Hongwei, pirmojo Interpolo prezidentu tapusio kino, buvimo vieta nežinoma nuo rugsėjo 25 dienos, kai jis išvyko iš Liono. Už Interpolo kasdienę veiklą atsakingas agentūros generalinis sekretorius Juergenas Stockas sakė, kad jo institucija siekia gauti „paaiškinimų“, kur yra jos pasitraukęs vadovas. Meng Hongwei vadovauti Interpolui buvo paskirtas 2016 metais, nors žmogaus teisių grupės dėl tokio pasirinkimo reiškė susirūpinimą. Šis paskyrimas tapo Kinijos prezidento Xi Jinpingo pergalė siekiant stiprinti komunistų valdomos šalies vaidmenį tarptautiniuose reikaluose. Tačiau jo dingimas Kinijos įvaizdį gali smarkiai pabloginti. „Bet kuri tarptautinė organizacija turėtų dukart pagalvoti prieš imdamasi svarstyti, kad Kinijos kandidatas galėtų tapti jos vadovu“, – naujienų agentūrai AFP sakė Vašingtone įsikūrusio Strateginių ir tarptautinių studijų centro vyriausioji patarėja Azijos reikalams Bonnie Glaser.

