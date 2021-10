Peiliu subadytas Jungtinės Karalystės parlamentaras mirė

Parlamentarui buvo smogta kelis kartus.

Pranešama, kad užpuolikas sulaikytas.

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.

We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.

Sadly, a man later died.

A man was arrested at the scene.

We are not looking for anyone else.

Read more: https://t.co/CR8vYv8yuR pic.twitter.com/llSd1Tr0H7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021





Esekso policija pranešė konfiskavusi peilį ir neieškanti su incidentu susijusių žmonių.

D. Amessas kelis kartus padurtas per renginį jo rinkimų apygardoje Pietryčių Anglijoje, pranešė „Sky News“ ir BBC.

Vietos policija neįvardijo D. Amesso kaip nukentėjusiojo, bet patvirtino, kad pareigūnai sureagavo „į iškvietimą dėl padūrimo“, gautą po 12 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku.

Only a month ago Sir David came to visit the first big outdoor event I’ve organised in two years, in #leighonsea, and has supported shared causes for a long time. Thinking of his family, friends and colleagues right now. pic.twitter.com/JiDfd3V9gA — Mike Bromfield (@mikebromfield) October 15, 2021



„Netrukus buvo suimtas vienas vyras, daugiau nieko nebeieškome“, – nurodė policija.

„Sky News“ ir BBC sakė, kad nukentėjo 69 metų politikas iš premjero Boriso Johnsono Konservatorių partijos.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.

We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.

A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.

We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021



Something big going on outside Belfairs Methodist Church on Eastwood Road North near the Woodcutters 😳 Police, ambulances and air ambulance!! Apparent stabbing!! @Essex_Echo @YourSouthend pic.twitter.com/VQ4vKpR2qX — Lee Jay (@LeeJordo1) October 15, 2021



Vietos savivaldybės tarybos narys Johnas Lambas teigė, kad užpuolikas dūrė serui D. Amessui kelis kartus.

„Tiksliai nežinome, ar sunkūs sužalojimai, bet neatrodo, kad jie būtų menki“, – kalbėjo jis naujienų agentūrai „Reuters“.

Greitosios pagalbos medikai bandė stabilizuoti D. Amesso būklę ir tik paskui išnešti jį iš pastato.

Pastatas tebėra aptvertas policijos užtvara.

Vienas netoli bažnyčios dirbęs liudininkas pasakojo matęs, kaip kažką išvedė iš bažnyčios ir įsodino į policijos automobilį, paskui jam liepė pasišalinti iš teritorijos.

„Tada supratome, kad atsitiko kažkas rimto, – sakė jis LBC. – Po penkių minučių viduje buvęs žmogus papasakojo, kas įvyko, kad dūrė peiliu kelis kartus. Sukrečiantis įvykis. Labai šiurpu, kai taip nutinka šalia vietos, kur dirbi, tokių incidentų čia nebūdavo. Baisiai keista ir tikrai kelią didžiulį stresą.“

„Šiuo baisiu laiku mintimis esu su Davidu Amessu ir jo šeima. Po šios sukrečiančios, pasibaisėtinos žinios meldžiuosi, kad jis visiškai pasveiktų. Šitokio pikto, smurtinio elgesio nevalia toleruoti nei politikoje, nei kokioje kitoje gyvenimo srityje...“ – tviteryje rašė buvęs Konservatorių partijos lyderis Iainas Duncanas Smithas.