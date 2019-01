Kim Jong Unas ėmėsi „gero techninio pasiruošimo“ tam susitikimui, pranešė oficialioji naujienų agentūra KCNA. Tai buvo pirmieji šios uždaros valstybės komentarai apie kitą mėnesį planuojamas derybas. D. Trumpo laišką Kim Jong Unui įteikė Šiaurės Korėjos valdančiosios partijos Centro komiteto vicepirmininkas, šalies lyderio dešinioji ranka Kim Yong Cholas. Praėjusią savaitę Kim Yong Cholas susitiko su JAV prezidentu Baltuosiuose rūmuose. Retas Pchenjano pasiuntinio vizitas Vašingtone įvyko šalims siekiant denuklearizacijos susitarimo, kuris galėtų sušvelninti dešimtmečius trunkantį priešiškumą. „(Kim Jong Unas) gerai atsiliepė apie prezidentą Trumpą, išreiškusį neįprastą ryžtą ir norą išspręsti problemą bei didelį susidomėjimą antruoju KLDR (Šiaurės Korėjos) ir JAV susitikimu“, – pranešė KCNA. Kim Jong Unas ir D. Trumpas pirmą kartą susitiko birželio mėnesį Singapūre ir pasirašė aptakų dokumentą, kuriuo Šiaurės Korėja pažadėjo, kad bus siekiama „Korėjos pusiasalio denuklearizacijos“. Šeštadienį D. Trumpas pranešė, kad vasario pabaigoje bandys surengti antrą susitikimą su Šiaurės Korėjos vadovu.

