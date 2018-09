„Iš vienos pusės aš jaučiu sunkią mums tenkančią naštą, iš kitos – atsakomybę“, – pareiškė prezidentas derybų pradžioje Korėjos darbo partijos Centro komiteto pastate, Pchenjane. „Norėčiau, kad dabartinis viršūnių susitikimas būtų vaisingas ir taptų dovana 80 mln. korėjiečių. Mus taip pat stebi vistas pasaulis, todėl tikiuosi, kad pademonstruosime taikos ir klestėjimo vaisius viso pasaulio žmonėms“, – kalbėjo Moon Jae-Inas. Savo ruožtu Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas padėkojo svečiui už aktyvų dalyvavimą Pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos santykių gerinime. „Su prezidentu Moon Jae-inu susitinku jau trečią kartą. Jaučiu, kad mes tikrai suartėjome. Prezidento Moon-Jae-ino dėka mus lydėjo sėkmė. Šiaurės ir Pietų, KLDR ir JAV santykiai pagerėjo“, – sakė Kim Jong Unas. Tuo metu Pietų Korėjos žiniasklaida, cituodama patikimus šaltinius, pranešė, jog derybose buvo aptarta galimo Pietų ir Šiaurės Korėjų ekonominio bendradarbiavimo plėtros galimybė, tačiau jokių pasiūlymų dėl naujų stambių projektų nebuvo. Į derybų darbotvarkę buvo įtraukti trys pagrindiniai klausimai: Pchenjano ir Seulo santykių gerinimas ir plėtra; Šiaurės Korėjos ir JAV derybų dėl pusiasalio denuklearizacijos skatinimas; karinės įtampos mažinimas ir karo tarp Pietų Korėjos ir Šiaurės Korėjos grėsmės panaikinimas. Pirmąją derybų dieną abu lyderiai ir jų sutuoktinės apsilankė vienoje sostinės vaikų ligoninėje ir konservatorijoje. Vakare Pietų Korėjos delegacijai rengiamas iškilmingas priėmimas ir teatralizuotas pasirodymas. Remiantis pranešimais, per dvi Moon Jae-ino viešnagės Šiaurės Korėjoje dienas numatyta ne mažiau septynių asmeninių abiejų Korėjų vadovų susitikimų. Ketvirtadienį Moon Jae-inas turėtų sugrįžti namo. Trečiadienį numatoma derybas pratęsti. Nuo jų sėkmės priklausys, ar bus paskelbtas bendras lyderių pareiškimas, ar surengta bendra spaudos konferencija. Tuo metu Pietų Korėjos prezidento administracijos vadovas Im Jong-seokas pirmadienį žurnalistams sakė besitikintis, jog viršūnių susitikime bus sudaryti tam tikri „reikšmingi“ susitarimai, sudarysiantys sąlygas sumažinti karinę įtampą tarp abiejų varžovių. Tačiau jis pažymėjo, jog perspektyvos šiame viršūnių susitikime pasiekti rimtos pažangos denuklearizacijos klausimu atrodo gana „ribotos“. „Kol kas mums lieka klausimas, ar pavyks susitarti dėl konkrečių (pusiasalio) denuklearizacijos punktų, ar bus toks susitarimas surašytas ant popieriaus, ar paviešintas žodžiu“, – sakė prezidento administracijos vadovas. Im Jong-seokas pridūrė, kad pažanga priklausys nuo to, „kiek atviros bus lyderių derybos“.

