Toks pažadas nuskambėjo Šiaurės Korėjos pareigūnų susitikimuose su JT Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) delegacija, šią savaitę atvykusia derybų į Pchenjaną, sakoma penktadienį paskelbtame ICAO pranešime.

Šiaurės Korėjos aviacijos administracijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Ri Yong Sonas (Li Jong Sonas) sakė, kad raketų bandymų nebebus vykdoma, nes šalies „branduolinių ginklų programa yra baigta“, teigiama ICAO pranešime. Pasak Ri Yong Sono, Pchenjanas didins bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp karinės ir civilinės aviacijos pareigūnų.

ICAO pranešime teigiama, kad Šiaurės Korėja siekia atnaujinti nutrauktas oro paslaugas ir nori atverti naujų skrydžių maršrutų per savo oro erdvę. Be to, pranešama, kad Pchenjanas siekia gauti leidimą naujam maršrutui per Pietų Korėjos oro erdvę, vis dėlto daugiau detalių apie jį neskelbiama.

Šis Šiaurės Korėjos pažadas gali atverti kelią oro linijoms, dabar vengiančioms šios uždaros šalies oro erdvės nerimaudamos dėl neskelbiamų raketų bandymų, vykdyti skrydžius trumpesniais maršrutais, kurie leistų sutaupyti kuro ir laiko.

Šiaurės Korėjos raketų bandymai anksčiau keldavo susirūpinimą dėl saugumo ne tik komercinėms oro linijoms, bet ir žvejų laivams jūroje, kur krenta raketų nuolaužos. Pchenjanas praėjusiais metais išbandė daugybę ilgojo nuotolio raketų; dėl to priekaištavo ir ICAO.

Šiemet Pchenjanas neišbandė nė vienos raketos, o neseniai paskelbė branduolinių ir ilgojo nuotolio raketų bandymų moratoriumą, padėjusį sukurti taikinamąją dvasią istoriniam Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno ir Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino susitikimui praėjusį mėnesį ir birželio 12-ąją įvyksiančioms šiaurės korėjiečių lyderio deryboms su JAV vadovu Donaldu Trumpu.

ICAO sveikino Šiaurės Korėjos nusiteikimą bendradarbiauti ir svarsto jos pateiktus prašymus, sakoma JT agentūros pranešime.