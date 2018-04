„Šiaurės Korėja išreiškė norą atsisakyti branduolinės programos be reikalavimo išvesti (JAV) pajėgas iš Korėjos pusiasalio“, – žurnalistams sakė Moon Jae-inas. Pasak jo, karių išvedimas būtų „sąlyga, kurios nepriimtų JAV“. Pchenjanas „kalba tik apie priešiškos politikos KLDR (Šiaurės Korėjos) atžvilgiu nutraukimą ir saugumo garantijas“, pridūrė Pietų Korėjos lyderis. Pasak Moon Jae-ino, Pchenjanas žada visiškai denuklearizuotis. Naujienų agentūra AP praneša, kad Pietų Korėjoje yra dislokuoti 28,5 tūkst. amerikiečių karių, o Japonijoje yra dar 50 tūkst. JAV karių. Abiejų Korėjų lyderiai kitą penktadienį dalyvaus trečiame susitikime po 1950–1953 metų Korėjos karo. Planuojama, kad vėliau su Kim Jong Unu susitiks JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Tai būtų pirmas kartas, kai pareigas einantis JAV prezidentas susitinka su Šiaurės Korėjos lyderiu.

