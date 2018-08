Abi kaimynės ateinančią savaitę surengs aukšto lygio derybas, per kurias bus siekiama pasiruošti būsimam Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimui, ketvirtadienį nurodė Seulas. Tačiau Šiaurės Korėja keliomis valandomis vėliau paskelbė piktą pareiškimą ir perspėjo, kad Vašingtono spaudimas kitoms šalims griežtai laikytis Pchenjanui paskelbtų sankcijų sutrikdys Korėjos pusiasalio denuklearizacijos procesą. „Nėra jokių garantijų, kad Korėjos pusiasalyje sunkiai iškovota stabilumo atmosfera išsilaikys“, – pabrėžė Šiaurės Korėja. Nors Pietų Korėjos suvienijimo ministerija kol kas neatskleidė, kur vyks kitas viršūnių susitikimas, Moon Jae-inas anksčiau sutiko rudenį aplankyti Kim Jong Uną Pchenjane. Ankstesnis istorinis abiejų lyderių susitikimas įvyko balandį. Ministerijos pranešime sakoma, kad pirmadienį paliaubų kaimelio Panmundžomo šiaurinėje pusėje įvyks abiejų šalių aukšto lygio delegacijų pasitarimas, siekiant „aptarti pasiruošimus Šiaurės ir Pietų viršūnių susitikimui“. Seulas nurodė, kad pasitarimas bus rengiamas Pchenjano iniciatyva. Abi šalys ketina „apžvelgti pažangą“, pasiektą nuo balandį įvykusio lyderių susitikimo, atvėrusio kelią birželį Singapūre įvykusiam Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo istoriniam susitikimui. Per susitikimą Singapūre Kim Jong Unas paskelbė miglotą įsipareigojimą siekti Korėjos pusiasalio denuklearizacijos, labai besiskiriantį nuo JAV reikalavimų, kad Pchenjanas visiškai, patikrinamai ir negrįžtamai likviduotų savo branduolinį arsenalą. Nuo to laiko abiejų Korėjų santykiai reikšmingai suintensyvėjo. Kaimyninės šalys planuoja vėliau šį mėnesį planuoja surengti karo išskirtų šeimų narių susitikimų – pirmąkart per pastaruosius trejus metus. Pietų Korėjos delegacijai pirmadienį vadovaus suvienijimo ministras Cho Myoung-gyonas, apsilankęs Pchenjane praeitą mėnesį, kai buvo surengtos abiejų šalių draugiškos krepšinio rungtynės, nurodė Seulas. „Su Šiaure surengsime nuodugnias diskusijas, kad būtų sėkmingai surengtas Pietų ir Šiaurės viršūnių susitikimas“, – nurodė Suvienijimo ministerija. Planuojamas viršūnių susitikimas Moon Jae-inui ir Kim Jong Unui bus jau trečias: abu lyderiai taip pat buvo netikėtai susitikę gegužę. Tarp abiejų šalių tvyrojusią įtampą padėjo sumažinti bendradarbiavimas sporto srityje. Šiaurės Korėja sutiko dalyvauti vasarį Pietų Korėjoje vykusioje žiemos olimpiadoje ir pasiuntė savo sportininkų bei aukšto rango pareigūnų delegaciją, įskaitant Kim Jong Uno seserį Kim Yo Jong. Vis dėlto, nors diplomatinė atmosfera atšilo, Šiaurės Korėjos branduolinio nusiginklavimo proceso pažanga buvo menka. D. Trumpas savo susitikimą su Kim Jong Unu vadino istoriniu proveržiu, bet Pchenjanas vėliau kritikavo Vašingtono „gangsteriškus“ reikalavimus likviduoti savo branduolinį arsenalą. Jungtinės Valstijos savo ruožtu ragino tarptautinę bendruomenę išlaikyti griežtas sankcijas izoliuotam režimui. Ketvirtadienį paskelbtame pranešime Šiaurės Korėja apkaltino D. Trumpo administraciją nesugebant veikti geranoriškai. „Kol JAV atsisako laikytis bent elementaraus etiketo su savo dialogo partnere... negalima tikėtis jokios pažangos įgyvendinant KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) ir JAV bendrą pareiškimą, įskaitant (įsipareigojimus) dėl denuklearizacijos“, – pabrėžė Šiaurės Korėjoe užsienio reikalų ministerija. Derybų tarpininkas Moon Jae-inas, santykių su Šiaurės Korėja gerinimą laikantis savo prioritetu, atliko svarbų vaidmenį mažinant įtampą tarp Vašingtono ir Pchenjano, nors Kim Jong Unas ir D. Trumpas ankstesniais mėnesiais svaidėsi įžeidimais ir grasinimais karu. Per balandį įvykusį susitikimą pusiasalio valstybes skiriančioje Demilitarizuotoje zonoje Moon Jae-inas ir Kim Jong Unas pirmąkart paspaudė vienas kitam ranką. Tąsyk Kim Jong Unas netikėtai paragino Pietų Korėjos vadovą trumpam įžengti į Šiaurės Korėjos teritoriją, tiesiogiai filmuojant televizijos kameroms. Po mėnesio jiedu susitiko antrąkart, siekdami išgelbėti planuotą Kim Jong Uno ir D. Trumpo susitikimą, kai JAV lyderis paskelbė jį atšaukiantis dėl Pchenjano „atviro priešiškumo“. Vis dėlto JAV prezidentas vėliau pakeitė nuomonę ir atvyko į susitikimą Singapūre. Seule įsikūrusio Šiaurės Korėjos studijų universiteto profesorius Koo Kab-woo sakė, kad Moon Jae-inas stengiasi būti tarpininkas tarp Pchenjano ir Vašingtono, abiem pusėms nesutariant, kaip turėtų būti vykdoma denuklearizacija. „Antrasis (Kim Jong Uno ir Moon Jae-ino) susitikimas padėjo, kai buvo atšauktas JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimas, todėl manau, kad jis tikisi vėl pasiekti tą patį“, – naujienų agentūrai AFP sakė ekspertas. Tačiau kiti analitikai perspėja, kad Moon Jae-ino pastangos rasti bendrą kalbą su Pchenjanu gali atsigręžti prieš jį patį, jeigu D. Trumpo administracijoje įsigalės griežtosios linijos šalininkai. Toks scenarijus gali pabloginti Seulo ir Vašingtono ryšius. Korėjos nacionalinės diplomatijos akademijos profesorius Kim Hyun-wookas sakė, kad tokiu atveju Seulas gali „susidurti su dilema – ar nepriklausomai plėtoti Pietų ir Šiaurės ryšius, ar palaikyti Vašingtoną ir laikytis griežtesnės pozicijos Pchenjano atžvilgiu“. Jeigu viskas vyks kaip planuojama, Moon Jae-inas ir Kim Jong Unas turėtų susitarti oficialiai užbaigti 1950-1953 metų Korėjos karą, nutrauktą tik paliaubomis, o ne taikos sutartimi.

