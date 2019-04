Živari slėnyje Amazonės valstijoje pasienyje su Peru ekspedicijos dalyviai sutiko iš viso 34 korubus, pranešė valstybinė agentūra FUNAI, kuri rūpinasi indėnų tautų apsauga.

Ekspedicijos tikslas buvo užkirsti kelią naujiems konfliktams tarp korubų ir tame pačiame regione gyvenančių matisų - to paprašė korubų atstovai. Be to, norėta į šeimas grąžinti kelis korubų narius, kurie per abiejų grupių konfliktą 2014-aisiais paliko savo gimtąsias vietas. Pranešama, kad pavyko ir tai.

30 žmonių ekspedicija, kurioje buvo ir korubų bei kitų genčių indėnų, į kelią leidosi kovo 3-iąją. Ekspedicija buvo laikoma labai rizikinga, nes nebuvo aišku, kaip į ją reaguos atsiskyrėliškai gyvenantys indėnai.

Kovo 19-ąją pavyko pastebėti du pirmuosius korubus, iki šiol neturėjusios kontakto su išoriniu pasauliu.

„Tai buvo emocingas išgyvenimas, - pasakojo ekspedicijos vadovas Brunas Pereira. - Paaiškėjo, kad abu jie buvo vieno ekspedicijos nario broliai. Jie nesimatė nuo 2015 metų ir galvojo, kad brolis yra negyvas“.

Korubai yra viena iš vėliausiai kontaktus su išoriniu pasauliu užmezgusių tautų. FUNAI su korubais ryšį užmezgė 1996 m., nors pavieniai susidūrimai su jais yra vykę ir anksčiau. Tačiau tik dalis korubų genties palaiko kontaktą su šiuolaikine civilizacija, kur kas didesnė dalis tebegyvena izoliuotai.