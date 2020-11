Pavydi visas pasaulis: per 200 dienų – nė vieno COVID-19 atvejo

Kol kas Taivane koronaviruso situacija geriausia visame pasaulyje – paskutinis naujas ligos atvejis šalies viduje nustatytas dar balandžio 12 dieną, o apie jokią antrą bangą, kurioje jau dūsta daugybė šalių, nėra nė kalbos.

Ką 23 mln. gyventojų turinti sala padarė teisingai? Iš viso Taivane naujasis koronavirusas diagnozuotas 550 asmenims, iš jų liga pražudė vos septynis. Ekspertai sako, kad įveikti virusą labai padėjo sprendimas uždaryti sienas ir griežta kelionių kontrolė.

Tarp kitų veiksnių galima paminėti nuodugnų kontaktų sekimą, technologijomis grįstą karantiną ir privalomą apsauginių kaukių dėvėjimą. Be to, seniau su SARS turėta skaudi patirtis veiksmingai drausmino ir pačius žmones elgtis atsakingai.

„Taivanas yra vienintelė didžioji valstybė, kuriai kol kas pavyko veiksmingai suvaldyti COVID plitimą“, – sako Australijos valstybinio universiteto medicinos mokyklos profesorius, infekcinių ligų gydytojas Peteris Collignonas.

Anot jo, „Taivanas galimai pademonstravo geriausią rezultatą visame pasaulyje“, o tai dar įspūdingiau turint omenyje, kad tai maždaug Australijos populiacijos dydžio ekonomika, kur žmonės gyvena gana susigrūdę ir daugiausia butuose.

Taivanas – viena iš nedaugelio ekonomikų, kuriai šiais metais gresia ne nuosmukis, o augimas. Rugpjūtį buvo prognozuojama, kad šalies BVP 2020 metais augs 1,56 proc.

Nepaisant to, net ir taip šauniai besitvarkantis Taivanas negali būti ramus – per pastarąsias dvi savaites nustatyta dvidešimt įvežtinių atvejų, daugiausia iš Pietryčių Azijos valstybių, tokių kaip Filipinai ir Indonezija. Be to, būna ir daugiau atvejų, kai šalys, pamaniusios, jog suvaldė virusą (pavyzdžiui, Singapūras ir Japonija), vėliau išgyveno atvejų šuolį.

Vienintelis dalykas, ko iš Taivano galėtų pasimokyti kitos valstybės, yra tai, kad, nebandant atsekti su sergančiuoju kontaktą turėjusių asmenų ir nesiizoliavus, nieko padaryti nepavyks, per interviu sakė buvęs Taivano viceprezidentas ir epidemiologas Chen Chien Jen.

Be to, priversti žmones laikytis karantino – užduotis ne iš lengvųjų. Taivanas tokiu metu ėmėsi veiksmų, kaip tokiems žmonėms užtikrinti aprūpinimą maistu ir būtiniausiais dalykais, netgi šiokį tokį draugišką kontaktą per „Live Bot“ – bendravimui skirtą robotą.

Neapsieita be baudų: karantino sąlygas pažeidusiems grėsė baudos iki 35 tūkst. dolerių.

Štai kaip Taivanas pasiekė tikslą:

Pasienio kontrolė

Vos tik sausį prasidėjo pandemija, Taivanas uždarė savo sienas visiems užsieniečiams, nuo tada pasienio kontrolė išlieka itin griežta.

„Taivano sėkmės paslaptis – itin griežta pasienio kontrolė“, – sako Stanfordo universiteto politikos, padarinių ir prevencijos centro vadovas Jasonas Wangas. Tai apima ir simptomais paremtą stebėseną, vykdomą prieš skrydžius, ir skaitmeninius sprendimus, padėjusius užtikrinti, kad tie, kam taikoma saviizoliacija, laikysis dviejų savaičių karantino.

Apsauginių kaukių dalijimas

Sprendimas kaupti ir vėliau centralizuotai dalinti apsaugines veido kaukes atliko labai svarbų vaidmenį Taivano sėkmės istorijoje. Vos tik prasidėjo pandemija, valdžia į vieną vietą surinko visas šalyje pagamintas apsaugines veido kaukes, uždraudė jas eksportuoti.

Per keturis mėnesius bendrovės padidino jų gamybos apimtis nuo 2 mln. iki 20 mln. vienetų per dieną, taigi salos žmonės galėjo be problemų reguliariai kaukes keisti ir rūpintis savo bei aplinkinių saugumu.

Kontaktų nustatymas, karantinas

Taivanas visam pasauliui parodė pavyzdį, kaip reikia nustatyti kontaktus – vienas susirgęs vidutiniškai susietas su 20-30 kitų asmenų. Ekstremaliais atvejais pareigūnams pavykdavo atsekti net 150 asmenų, su kuriais artimą kontaktą turėjo sergantysis.

Visi kontaktą turėję asmenys, net jeigu jų testas ir neigiamas, privalėjo užsidaryti dviejų savaičių karantinui.

Kol kas namuose saviizoliuotis turėjo 340 tūkst. žmonių, kiek mažiau nei tūkstantis dėl sąlygų nesilaikymo buvo nubausti, o 99,7 proc. stropiai laikėsi nurodymų. „Mes paaukojome 340 tūkst. žmonių 14 dienų dėl normalaus 23 mln. žmonių gyvenimo“, – paaiškina Chen Chien Jen.

SARS pamokos

Skaudžios paskutinės epidemijos pamokos labai padėjo Taivanui tvarkantis su šia krize. Po SARS patirties 2003 metais, kai susirgo šimtai ir mažiausiai 73 žmonės mirė (Taivanas buvo trečia pagal sergančiųjų skaičių šalis pasaulyje), šalyje imtas steigti skubaus reagavimo kontroliuojant infekcines ligas tinklas.

Vėliau Taivanui teko atlaikyti paukščių gripą ir gripą H1N1. Taigi, salos gyventojų nereikia primygtinai raginti plauti rankas ir dėvėti apsaugines veido kaukes.