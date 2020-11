Anksčiau tą dieną „Iota“ sustiprėjo iki labai pavojingo 5-osios kategorijos uragano, tačiau JAV Nacionalinis uraganų centras (NHC) vėliau pranešė, jog audra šiek tiek susilpnėjo iki 4-osios kategorijos. Tuomet „Iota“ maksimalus pastovus vėjo greitis buvo 155 km per val., o jos centras pasiekė pakrantę maždaug už 45 km į pietus nuo Nikaragvos Bilvio miesto.

„Iota“ jau buvo atnešusi į Nikaragvos bei Hondūro Karibų jūros pakrantę smarkių liūčių ir stiprių vėjų.

„Iota“ pasiekė sausumą rajone, esančiame vos už 25 km į pietus nuo vietos, kur lapkričio 3 dieną abi šalis užklupo uraganas „Eta“, tuo metu irgi buvęs 4-osios kategorijos uraganas.

Dėl „Eta“ atneštų smarkių liūčių regione gruntas įmirko, todėl užėjus „Ipota“ didėja pavojus, kad gali nuslinkti naujų žemės nuošliaužų ir kilti. Be to, uragano štorminės patvankos lygis gali būti 4,5–6 m aukštesnis nei įprastų potvynių.

Savaitgalį buvo evakuojami žmonės iš Nikaragvos bei Hondūro žemumų, esančių šalių jų bendros sienos.

Nikaragvos viceprezidentė Rosario Murillo, taip pat einanti pirmosios ponios pareigas, pareiškė, kad vyriausybė padarė viską, kad apsaugotų gyvybes, įskaitant tūkstančių žmonių evakuaciją. Ji pridūrė, kad Taivanas paaukojo 800 t ryžių, siekdamas padėti nuo audrų nukentėjusiems žmonėms.

„Iota“ yra rekordinė 30-oji šių metų itin intensyvaus Atlanto vandenyno regiono uraganų sezono audra. Be to, šis uraganas yra jau devintas, greitai sustiprėjęs per šį sezoną – tai yra pavojingas fenomenas, stebimas vis dažniau. Tokie reiškiniai sutelkė dėmesį į klimato kaitą, mokslininkų nuomone, sukeliančią drėgnesnes, stipresnes ir labiau niokojančias audras.