Ši raketa nutraukė du mėnesius trukusią tokio pobūdžio bandymų pertrauką ir tapo nauju iššūkiu JAV prezidentui Donaldui Trumpui, anksčiau žadėjusiam, kad tokių Šiaurės Korėjos raketų „niekada nebus“.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas stebėjo raketos „Hwasong 15“ paleidimą ir „su pasididžiavimu paskelbė, kad dabar pagaliau įgyvendinome didį istorinį tikslą – baigti kurti valstybės branduolines pajėgas“, sakoma valstybinės naujienų agentūros KCNA pranešime.

Pchenjanas teigia, kad raketa pakilo į 4 475 km aukštį ir nukrito už 950 km nuo paleidimo taško.

„Gali smogti visai žemyninei JAV daliai“

Trečiadienį išbandyta Šiaurės Korėjos tarpžemyninė balistinė raketa „Hwasong-15“ gali nešti branduolinę kovinę galvutę. Tai sakoma šalies vyriausybės pareiškime, kurį išplatino naujienų agentūra KCNA.

„Naujoji tarpžemyninė balistinė raketa „Hwasong-15“ gali nešti sunkią branduolinę kovinę galvutę ir smogti visai žemyninei JAV daliai“, - teigiama jame.

Pasak pareiškimo autorių, raketa nuskriejo 950 kilometrų ir pasiekė maksimalų 4475 kilometrų aukštį. Ji išbuvo ore 53 minutes. Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas taip pat pareiškė, kad baigtos kurti visavertės šalies raketinės branduolinės pajėgos.

Šiaurės Korėja paleido raketą trečiadienį 3 valandą ryto vietos laiku. Tai pirmas toks Pchenjano žingsnis nuo rugsėjo 15-osios. Jis 75 dienas susilaikė nuo karinių provokacijų.

Mažiausiai vienas Vakarų šalių ekspertas sakė, kad iš šios aukštos raketos trajektorijos galim spręsti, jog ji gali nuskrieti apie 13 tūkst. km – tai yra, toliau negu bet kuri kita Pchenjano išbandyta raketa. Jeigu šie skaičiavimai tikslūs, naujoji raketa yra pajėgi pasiekti kiekvieną didįjį JAV miestą.

Naujausias bandymas sukėlė pasipiktinimą visame pasaulyje, o Jungtinių Tautų Saugumo Taryba sutiko surengti nepaprastąjį posėdį.

Tačiau D. Trumpas, neseniai paskelbę naujų sankcijų Pchenjanui ir grąžinęs Šiaurės Korėją į terorizmą remiančių valstybių sąrašą, nesakė, koks galėtų būti jo betarpiškas atsakas.

„Tik pasakysiu jums, kad mes tuo pasirūpinsim“, – JAV prezidentas sakė Baltuosiuose Rūmuose.

„Tai padėtis, kurią mes suvaldysime“, – pridūrė jis bet nedetalizavo.

JAV valstybės sekretorius Rexas Tillersonas pabrėžė, kad galimybė spręsti šią krizę diplomatinėmis priemonėmis tebėra „gyvybinga ir atvira“.

Pentagono vadovas Jamesas Mattisas sakė, kad šis paleidimas žymi reikšmingą Šiaurės Korėjos pažangą siekiant pasigaminti raketų, „iš esmės galinčių sukelti grėsmę bet kur pasaulyje“.

Nuo rugsėjo 15-osios jokių kitų Pchenjano raketų bandymų nebuvo, bet naujausias iš jų užgesino viltis, kad Šiaurės Korėja galbūt ruošiasi atverti duris deryboms, galinčioms leisti pasiekti branduolinės priešpriešos sprendinį.

„Ginkluotės sistema „Hwasong 15“ yra tarpžemyninė balistinė raketa su itin sunkia kovine galvute, pajėgi smogti visai žemyninei JAV teritorijai“, – paskelbė KCNA.

Pchenjanas pridūrė, kad šis ginklas padės ginti Šiaurės Korėją nuo „JAV imperialistų branduolinio šantažo politikos ir branduolinės grėsmės“.

Ši izoliuota valstybė dar nepademonstravo sukūrusi technologiją, leidžiančią raketų kovinėms galvutėms grįžti į Žemės atmosferą ir būti tiksliai nukreiptoms į numatytą taikinį. Vis dėlto ekspertai mano, kad Pchenjanas jau yra labai priartėjęs prie realios galimybės surengti tarpžemyninės branduolinės raketos smūgį.

Anksti trečiadienį įvykdytas bandymas sukėlė didelį nerimą Šiaurės Korėjos kaimynėms.

Japonijos premjeras Shinzo Abe pareiškė, kad tai buvo netoleruotinas „smurto“ aktas, o Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas pasmerkė „beatodairišką“ Pchenjano elgesį.

D. Trumpas: mes tuo pasirūpinsim

D. Trumpas antradienį pasiuntė griežtą perspėjimą Šiaurės Korėjai, surengusiai naujausią balistinės raketos bandymą – pirmąjį po Vašingtono sprendimo grąžinti Pchenjaną į terorizmą remiančių šalių sąrašą.

„Mes tuo pasirūpinsim“, – D. Trumpas pareiškė sakydamas kalbą Baltuosiuose rūmuose tuojau po anksti trečiadienį Korėjos laiku atlikto bandymo, per kurį, anot Pentagono, buvo paleista tarpžemyninė balistinė raketa.

Pietų Korėjos ginkluotųjų pajėgų Štabų vadų komiteto pranešime sakoma, kad raketa buvo paleista rytų kryptimi iš Pietų Pjongano provincijos.

Vienas Pentagono pareigūnas patvirtino, kad antradienį JAV Rytų pakrantės laiku Amerikos kariškiai pastebėjo tikėtiną raketos paleidimą iš Šiaurės Korėjos.

„Maždaug 13 val. 30 min. (20 val. 30 min. Lietuvos, trečiadienį 3 val. Pchenjano laiku) pastebėjome tikėtiną raketos paleidimą iš Šiaurės Korėjos“, – sakė Pentagono atstovas pulkininkas Robas Manningas.

„Vertiname situaciją ir kai bus įmanoma, pateiksime papildomų detalių“, – pridūrė jis.

D. Trumpas „buvo informuotas apie padėtį Šiaurės Korėjoje, kai raketa tebebuvo ore“, sakė Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders.

Japonijos vyriausybės vyriausiasis sekretorius Yoshihide Suga irgi nurodė, kad Šiaurės Korėja paleido neatpažinto tipo raketą ir kad ji nukrito Japonijos jūroje, tikriausiai arčiau negu už 200 jūrmylių (370 km) Japonijos krantų, šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje. Jis pareiškė, kad ši provokacija nepriimtina ir kad Tokijas paskelbė griežtą protestą.

Šiaurės Korėja šiais metais įvykdė šeštąjį branduolinį bandymą; pagal sprogimo galią jis buvo galingiausias iš visų Pchenjano surengtų bandymų. Be to, šalis šiemet išbandė dešimtis raketų, įskaitant kelias tarpžemynines, galinčias pasiekti žemyninę JAV dalį. Per ankstesnius bandymus kelios balistinės raketos buvo paleistos praskrieti virš Japonijos arba netoli jos.

Jungtinės Valstijos praeitą savaitę pranešė įvedančios naujų sankcijų, nukreiptų prieš Šiaurės Korėjos jūrų laivybą. Tokiu būdu siekta didinti spaudimą Pchenjanui atsisakyti branduolinio ginklavimosi programos.

Šiaurė Korėja savo ruožtu pareiškė, kad ši „rimta provokacija“ reikšmingo poveikio nepadarys.