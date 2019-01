Vienas Seulo Štabų vadų komiteto pareigūnas sakė, kad lėktuvas praskrido 60–70 m virš vandens netoli Pietų Korėjos karinio jūrų laivyno laivo. Seulas ir Tokijas yra svarbūs JAV sąjungininkai ir artimi ekonominiai partneriai, bet šiuo metu yra įsitraukę į ginčus dėl karinių klausimų ir karo metų istorijos. Pietų Korėja taip pat apkaltino kitą japonų patrulinį lėktuvą nedideliame aukštyje praskridus virš Pietų Korėjos karo laivo, gruodžio mėnesį gelbėjusio Šiaurės Korėjos žvejų laivą. Japonija tvirtino, kad šio karo laivo ginklų nutaikymo radiolokatorius sekė lėktuvą, bet Seulas tai paneigė. Ginčas dėl vėliavos sužlugdė pratybas Pernai spalį incidentas tarp abiejų valstybių sužlugdė iš anksto planuotas bendras karines pratybas ir įplieskė diplomatinį konfliktą. Pratybas organizavusi Pietų Korėja pareikalavo, kad Tokijas pašalintų nuo savo laivų vėliavas, primenančias Japonijos imperinę vėliavą, naudotą antrojo pasaulinio karo metu ir per japonų vykdytą Korėjos pusiasalio kolonizaciją, rašo guardian.co.uk. Japonija atsisakė paslėpti pyktį išprovokavusias kyokujitsuki, arba „kylančios saulės“ vėliavą ir pasitraukė iš planuotų pratybų. Daugeliui korėjiečių ši vėliava primena militaristinę ir kolonijinę Japonijos praeitį. „Kylančios saulės“ vėliava ant Japonų karo laivo Reuters / Scanpix Seulas reikalavo, kad visos 14 šalių, dalyvausiančių 5 dienų pratybose, iškeltų savo nacionalines ir Pietų Korėjos vėliavas. Pratybos turėjo prasidėti ketvirtadienį Jeju saloje esančiame uoste. Pratybose turėjo dalyvauti vienas Japonijos laivyno eskadrinis minininkas. „Japonija turėtų apsvarstyti, kokią emocinę konotaciją ši vėliava sukelia mūsų žmonėms“, – sakė Pietų Korėjos užsienio reikalų ministrė Kang Kyung-wha. Tačiau Japonija, kuri jau naudojo šią vėliavą per 1998 ir 2008 surengtas pratybas, atsisakė ją nuimti ir pasitraukė iš numatytų pratybų.

