Sprogimus girdėjo vietoje dirbanti CNN komanda.

Naujienų agentūra UNIAN taip pat citavo socialinės žiniasklaidos vartotojus, kurie pranešė apie du stiprius sprogimus mieste.

Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, visą naktį Lvive ir daugelyje kitų Ukrainos regionų kaukė oro pavojaus sirenos.

Tuo tarpu „Kyiv Independent“ rašo, kad yra pranešimų, jog Lvivą atakuoja Rusijos raketos.

Sprogimų priežastis kol kas nežinoma, o BBC negali patvirtinti liudininkų pasakojimų.

Lvivas yra Vakarų Ukrainoje, kur šiuo metu įsikūrę daug diplomatų ir užsienio žiniasklaidos atstovų, taip pat miestas, per kurį važiuoja daug pabėgėlių pakeliui iš Ukrainos.

⚡️Early morning explosions near Lviv were the result of Ukraine’s air defense against Russian missiles, according to local lawmaker Igor Zinkevych.

“All military units are working fully, additional information is expected from the head of the region, he wrote March 13.