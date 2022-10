Paviešinti susprogdintų „Nord Stream“ vaizdai

Laikraščio „Expressen“ paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip 80 metrų gylyje ant dujotiekio „Nord Stream 1“ matyti didžiulis plyšys ir sulankstytas metalas.

Pasak laikraščio, pirmadienį nufilmuotuose vaizdo įrašuose matyti, kad daugiau kaip 50 metrų vamzdyno nebėra arba jis palaidotas po jūros dugnu, o jūros dugne matyti ilgi plyšiai, vedantys link trūkusio vamzdžio.

„Tik labai didelė jėga gali sulenkti tokio storio metalą taip, kaip mes matome“, – „Expressen“ sakė Norvegijos bendrovės „Blueye Robotics“ dronų operatorius Trondas Larsenas.

T. Larsenas, valdęs vaizdo įrašą užfiksavusį povandeninį droną, taip pat sakė, kad aplink vamzdį matyti „labai didelis poveikis jūros dugnui“.

Rugsėjo pabaigoje abu „Nord Stream“ dujotiekiai buvo pažeisti per sprogimus Baltijos jūros dugne, dėl jų įvyko keturi nuotėkiai.

Spalio 6 dieną Švedijos valdžios institucijos paskelbė, kad atliko povandeninę įvykio vietos apžiūrą ir surinko „įrodymų“, o apžiūra patvirtino įtarimus dėl galimo sabotažo.

Dujotiekiai, jungiantys Rusiją su Vokietija, atsidūrė geopolitinės įtampos centre, kai Rusija nutraukė dujų tiekimą Europai, kaip manoma, keršydama už Vakarų sankcijas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą. Nors dujotiekiai neveikė, juose buvo dujų, kurios po akivaizdžių sabotažo aktų išsiveržė į jūros paviršių.

📹The video of the destroyed section of the Nord Stream gas pipeline is published pic.twitter.com/zTFJa07zyO