Vaizdinėje medžiagoje matyti, kad, artėjant JAV pajėgų sraigtasparniams, jų kariai iš daugybės vietų šaudė rankiniais šaunamaisiais ginklais.

Bepiločiu orlaiviu užfiksuotame vaizdo įraše taip pat matyti, kaip reidą vykdantys kariai artėja prie A. B. al-Baghdadi stovyklos. Užfiksuoti ir JAV F-15 naikintuvų bei bepiločių lėktuvų „MQ-9 Reaper“ „smūgiai, susprogdinę vietovę, kai ši buvo evakuota.

JAV centrinės vadavietės vadas generolas Frankas McKenzie teigė, kad DNR, panaudota patvirtinti A. B. al-Baghdadi tapatybę, buvo iš mėginių, paimtų jo ankstesnio sulaikymo Bukos stovykloje metu.

Pasak jo, operacijos metu žuvo du, o ne trys, kaip anksčiau teigė prezidentas Donaldas Trumpas, vaikai – kai A. B. al Baghdadi, mėgindamas pasprukti nuo JAV kariuomenės, susisprogdino tunelyje, detonavęs mirtininko liemenę.

K. McKenzie nurodė, kad vaikai tikriausiai buvo jaunesni nei 12 metų amžiaus.

F. McKenzie žurnalistams sakė negalintis patvirtinti, kad „Islamo valstybės“ lyderis paskutinėmis savo gyvenimo akimirkomis „raudojo ir inkštė“, kaip kad šeštadienį iš Baltųjų rūmų pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas.

„Kalbant apie Baghdadi paskutines akimirkas galiu pasakyti tik tiek: jis įlindo į urvą kartu su dviem mažais vaikais ir susisprogdino, kol jo žmonės buvo paviršiuje“, – pareiškė štabo vadas.

Jis pridūrė, kad A. B. al Baghdadi „savo paskutinėmis akimirkomis galimai šaudė iš savo urvo“.

Anot K. McKenzie, be IS vadeivos ir dviejų vaikų, komplekse taip pat buvo nukautos keturios moterys ir vienas vyras.

Generolas pažymėjo, jog mirtininkų liemenes dėvėjusių moterų elgesys „kėlė pavojų“ kariams.

„Taigi, galima padaryti atitinkamas išvadas, kas tai buvo per žmogus“, – sakė F. McKenzie ir pridūrė, kad Baghdadi jau iš tunelio galėjo šaudyti į JAV pajėgas.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

