Apie 15 val. Kutuzovo prospekte autobusas nuvažiavo nuo važiuojamosios eismo dalies ir rėžėsi į požeminę pėsčiųjų perėją.

Kaip pranešama Maskvos savivaldybės interneto puslapyje, 4 žmonės žuvo, o 9 dėl įvairių sužalojimų buvo paguldyti į ligoninę.

Šalies žiniasklaida praneša, kad skaudi avarija įvyko veikiausiai dėl vairuotojo nepatyrimo – esą jis pirmą kartą sėdo prie tokio autobuso vairo. Be to, neįvardijami šaltiniai praneša, kad prie avarijos galėjo prisidėti ir pasiritęs vandens butelis.

Socialiniuose tinkluose paskelbtas kraupus nufilmuotos avarijos vaizdas. Perspėjame, kad vaizdai silpnesnių nervų žiūrovus gali šokiruoti:

BREAKING: Bus mows down pedestrians in Moscow, Russian.

5 dead as of now. pic.twitter.com/Bmlzqfd47k

— Based Monitored🎄🇺🇸 (@BasedMonitored) December 25, 2017