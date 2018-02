Per praėjusio trečiadienio susidūrimą Sirijoje Jungtinių Valstijų karo aviacija sunaikino šimtus kovotojų, dirbusių privačiai karinei bendrovei „Vagner“.

Tai gali būti didžiausias Amerikos ir Rusijos susidūrimas, ir Pentagono vadovybė vadina beatodairišką Rusijos puolimą prieš savo saugomas pozicijas nesuprantamu.

Iki šio susidūrimo apskritai nebūta žinių, kad Sirijoje buvo samdytų Rusijos kovotojų.

Transliuotojo CNN kanalu buvo pademonstruoti iš bepilotės skraidyklės nufilmuoti kadrai, kuriuose užfiksuotas JAV koalicijos pajėgų smūgis, nukreiptas į Deir ez Zoro rajone įsitvirtinusias Sirijos vyriausybę remiančias pajėgas, kurių gretose galėjo būti ir Rusijos samdomų karių.

Nepriklausomi tyrėjai iš grupės „Conflict Intelligence Team“ (CIT) atkreipia dėmesį, kad vaizdo įraše matyti, kaip susprogdinamas tankas Т-72 ir 122 mm kalibro haubica М-30. Remiantis CNN perduota informacija, socialinio tinklo „Twitter“ naudotojas GerardScw nustatė vietos, kurioje buvo susprogdinta haubica, geografines koordinates. Paaiškėjo, kad tai yra Hišamo kaimelis, kurio apylinkėse, kaip primena CIT, vasario 7 d. žuvo PKK „Vagner“ priklausę kariai.

Vasario 7 d. JAV vadovaujama koalicija įvykdė aviacijos smūgį, kurio taikiniu tapo Sirijos valdžiai palankios pajėgos. Ataka buvo surengta po to, kai 500 asmenų grupė inicijavo prieš JAV remiamus Sirijos demokratinių pajėgų gretose kovojančius sukilėlius nukreiptą organizuotą išpuolį. Remiantis šaltinio perduota informacija, smūgio pasekmes teko patirti ir Rusijos samdomiems kariams.

Visiškai neseniai CIT įvardijo keturis Rusijos piliečius, žuvusius Sirijoje vasario 7 d. Tai – Aleksejus Ladyginas iš Riazanės, Stanislavas Matvejevas ir Igoris Kosoturovas iš Asbesto, taip pat Vladimiras Loginovas iš Karaliaučiaus. Partijos „Kitokia Rusija“ atstovas Aleksandras Averinas pranešė, kad per išpuolį Hišamo rajone taip pat žuvo nacionalbolševikas Kirilas Ananjevas.

Remiantis Rusijos laikraštyje „Novaja gazeta“ pateikta informacija, nuo smūgio Sirijoje žuvo 13 Rusijos piliečių ir dar 15 buvo sužeisti. Kaip rašė agentūra „Bloomberg“, iš viso žuvo 200 samdomų karių, daugelis kurių – rusų tautybės asmenys. Tokį pat skaičių kalbėdamas su leidiniu „The New York Times“ paminėjo ir rusų verslininkas Aleksandras Ionovas, teikiantis su saugumu Sirijoje susijusias paslaugas. Olegas Surninas iš Asbesto, kuriame tarnavo S. Matvejevas ir I. Kosoturovas, svetainei Znak.com užsiminė apie 217 žuvusių rusų.

Rusijos gynybos ministerija tvirtina, kad per ataką žuvo tik sirai, o rusų tarp žuvusiųjų nėra. Kremlius pareiškė, kad neturi jokios informacijos apie rusus, kurie nėra Rusijos kariai, galintys dalyvauti Sirijoje vykdomose kovinėse operacijose.

Vos sulaukę keliasdešimties sviedinių kurdus mokantys Jungtinių Valstijų specialiųjų pajėgų kariai išsikvietė sraigtasparnius. Jie dykumoje visą naktį medžiojo priešą. Medžioklė, sako liudijimai Rusijos socialiniuose tinkluose, buvo negailestinga – samdiniai neturėjo priešlėktuvinių ginklų, ir neturėjo kur pasislėpti.

Sirijos duomenimis, mažiausiai 100 iš 500 režimą remiančių kovotojų žuvo. Pentagonas negali patvirtinti, kad žuvo Rusijos piliečių. Bet dabar įvairūs šaltiniai skelbia, kad vien Rusijos samdinių galėjo žūti daugiau kaip 200, gal net daugiau negu 600.

Rusijos atstovai Amerikos ataką pavadino nusikalstama.

„Jie visad tvirtina, kad kovoja su tarptautiniu terorizmu. Bet matome, kad tai peržengia. Imtis konfrontacijos su tais, kas iš tiesų ant žemės, Sirijos pusėje, kariauja su tarptautiniu terorizmu, yra nusikalstama“, – kalbėjo Rusijos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Vasilijus Nebenzia.

Svetimomis rankomis, to nepripažindama, Rusija kariauja daug kur. Kai prezidentas jau trečią kartą paskelbė išvedantis pajėgas iš Sirijos, nieko nekalbėjo apie privačias bendroves, nors jų samdinių, nepriklausomais vertinimais, pernai Sirijoje žuvo daugiau negu karių.

Formaliai Rusijoje tokių bendrovių netgi neegzistuoja, nes baudžiamasis kodeksas samdiniams numato 15 metų kalėjimo. Bet paviešintoje nuotraukoje, pasak leidinio „Fontanka“, nufotografuoti užpernai apdovanoti privačios bendrovės, kariaujančios Sirijoje, vadovai, kariavę dar ir Donbase.

Vagnerio grupės samdiniai © Facebook

CIT skelbia sužinojusi Sirijoje žuvusių rusų karių, priklausiusių „Vagnerio grupei“, pavardes

Tyrėjų grupė „Conflict Intelligence Team“ (CIT) sužinojo vardus ir pavardes rusų, vasario 7 d. žuvusių Sirijoje per JAV vadovaujamos tarptautinės antiteroristinės koalicijos suduotą smūgį iš oro.

Skelbiama, kad žuvo Aleksejus Ladyginas iš Riazanės, Vladimiras Loginovas iš Chabarovsko, Stanislavas Matvejevas ir Igoris Kosoturovas iš Sverdlovsko srities Asbesto miesto.

Remiantis CIT pateikiamais duomenimis, visi jie tarnavo neregistruotoje privačioje rusų karinėje „Vagnerio“ grupėje, rašo svoboda.org.

Be to, teigiama, kad A. Ladyginas ir I. Kosoturovas anksčiau kovojo prorusiškų separatistų pusėje Donbase. Bendras vasario 7 d. per antpuolį iš oro žuvusių rusų skaičius nėra žinomas.