Pirmadienį popiet D. Trumpas paviešino šuns nuotrauką ir štai kaip ją pakomentavo socialiniame tinkle „Twitter“: „Viešiname nuotrauką, kurioje – puikus šuo (vardas neskelbiamas), atlikęs PUIKŲ DARBĄ surandant ir nukaunant ISIS lyderį Abu Bakrą al Baghdadi!“

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw