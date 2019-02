Nuo balandžio 12 dienos iki gegužės 5-osios Latvijoje vyks pratybos „Furious Hammer“, kuriose dalyvaus Latvijos karinių pajėgų kariai bei sąjungininkų kariai, dislokuoti Baltijos šalyse. Tai bus taktinės laiko pratybos, kurioje planuoja dalyvauti Estijos kariai ir Estijoje dislokuotos NATO kovinės grupės nariai iš Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Danijos. Gegužės 13–25 dienomis Latvijoje vyks pratybos „Vasaros skydas XVI“, kuriose bus mokomasi planuoti ir vykdyti įvairias taktines užduotis. Kariniuose mokymuose dalyvaus Latvijos karinių pajėgų daliniai ir Kanados vadovaujamos NATO kovinės grupės atstovai, o taip pat JAV kariai. Nuo gegužės 13-osios iki liepos 14-osios Latvijos teritorijoje vyks oro desanto taktiniai mokymai „Swift Response 19“, kuriuose dalyvaus JAV ir Latvijos karinių pajėgų atstovai. Nuo gegužės 27-osios iki birželio 2 dienos vyks pratybos „Efp est kg Certex“, kuriose dalyvaus Latvijos kariai bei kariai iš Estijoje dislokuotos NATO kovinės grupės. Nuo birželio 26 dienos iki liepos 9-osios vyks bendros Latvijos kariuomenės ir kitų šalių karių pratybos „Jef (M) 19 Amphibex“, kurių metu bus tobulinami jūrų desanto įgūdžiai. Pratybose dalyvaus kariai iš Švedijos, Suomijos ir NATO narių.

