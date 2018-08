Buvusio komiko M. Šareco kandidatūrai buvo pritarta 55 balsais prieš 31. Prieš isteblišmentą nusistačiusi partija „Marjano Šareco sąrašas“ (LMŠ) per birželio 3-ąją vykusius rinkimus liko antra, bet M. Šarecas planuoja formuoti koaliciją su keturiomis kitomis centro kairiosiomis partijomis, taip pat yra užsitikrinęs griežtai kairiosios partijos „Levica“ palaikymą parlamente. Per rinkimus sėkmingiausiai pasirodė prieš imigrantus nusistačiusi centro dešinioji Slovėnijos demokratų partija (SDS), vadovaujama ekspremjero Janezo Janšos. Ji gavo 25 vietas parlamente, bet nesugebėjo užsitikrinti pakankamai sąjungininkų, kad suformuotų valdančiąją daugumą.

