Pateiktos išvados dėl naujosios koronaviruso atmainos

Mokslininkų teigimu, naujoji koronaviruso atmaina plinta gerokai greičiau. Ši gruodžio viduryje Anglijoje aptikta atmaina paskatino kitas šalis įvesti Jungtinei Karalystei kelionių apribojimus. Po daugybė šalių taip pat pranešė užfiksavusios šią atmainą, primena „Reuters“.

Atlikdami tyrimą, mokslininkai palygino 1 769 naująja viruso atmaina užsikrėtusius asmenis su 1 769 originaliu (nemutavusiu) virusu užsikrėtusiais žmonėmis. Abi grupės visiškai sutapo amžiaus grupės, lyties, gyvenamosios vietos ir testavimo laiko atžvilgiu.

Pasak tyrimo, iš 42 ligoninėje gydomų žmonių 16 buvo užsikrėtę naująja atmaina, 26 – nemutavusiu virusu. Nuo mutavusios atmainos iš visų tiriamųjų mirė 12 žmonių, nuo originaliojo viruso – 10.

„Preliminarūs grupės tyrimo rezultatai neparodė jokio statistiškai reikšmingo skirtumo, lyginat viruso atmainos atvejus su originaliojo viruso atvejais hospitalizacijos ir mirštamumo atžvilgiu“, – rašoma tyrime.

Tyrime taip pat pažymima, kad, lyginant naująją atmainą su kitomis atmainomis, reikšmingesnių pakartotinio užsikrėtimo tikimybės skirtumų neužfiksuota.

Visgi tyrime atkreipiamas dėmesys, kad patvirtintų susirgusių asmenų kontaktų, kurie patys suserga koronavirusu, naująja atmaina užsikrėtusių asmenų atveju proporcija yra didesnė.

Epidemiologas: JK vyriausybė turėtų imtis griežtesnių apribojimų, kad išvengtų „katastrofos“

Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė turėtų imtis griežtesnių karantino priemonių, kad susidorotų su nauja banga mirčių nuo naujosios atmainos koronaviruso, antradienį perspėjo įtakingas epidemiologas, skelbia „Reuters“.

Pirmadienį pranešta, kad per parą JK buvo užfiksuoti 41 385 nauji COVID-19 atvejai, tai didžiausias per 24 val. patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius nuo 2020 m. vidurio, kai koronaviruso tyrimai tapo plačiai prieinami. Šalies ligoninėse taip pat šiuo metu gydoma daugiau pacientų nei per pirmąją COVID-19 bangą balandžio mėnesį.

„Žengiame į naują ir labai pavojingą pandemijos fazę – tam, kad apsisaugotume nuo katastrofos sausio ir vasario mėnesiais, reikia ryžtingų išankstinių veiksmų visos šalies mastu“, – BBC žurnalistams sakė UCL universiteto Londone užkrečiamųjų ligų epidemiologijos profesorius Andrew Haywardas.

„Dabartinė situacija veda prie karantino“, – sakė jis.

Kai kuriose Anglijos dalyse griežtesnių apribojimų įvesta nuo gruodžio 19 d. – uždarytos nebūtinų prekių parduotuvės, praktiškai uždrausti žmonių susitikimai, nes naujosios atmainos koronavirusas plinta gerokai sparčiau.

Po savaitės šie apribojimai pradėti taikyti plačiau – jų turi laikytis beveik pusė visų Anglijos gyventojų. Tačiau vyriausybė kol kas nesutinka skelbti visuotinio karantino.

Paklaustas, kaip premjeras Borisas Johnsonas reaguoja į epidemiologo pastabas, premjero atstovas žurnalistus patikino, kad kovos su koronavirusu priemones vyriausybė nuolat peržiūri.

Dauguma mokinių Anglijoje sausio 4 d. turėtų sugrįžti į mokyklas. A. Haywardas teigė, kad epidemiologiniu požiūriu būtų logiška mokyklų veiklą stabdyti ilgesniam laikotarpiui, tačiau skurdžiau gyvenantiems mokiniams nuotolinis mokymasis yra nepasiekiamas, todėl pirmiausia reikėtų riboti kontaktus kitose srityse.

Škotijos, Velso ir Šiaurės Airijos valdžios savo ruožtu įvedė atskiras priemonės kovoti su COVID-19 plitimu.