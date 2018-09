Išpuolių aukos pranešdavo girdinčios intensyvius aukšto dažnio garsus savo gyvenamosiose vietose ar viešbučiuose, po kurių prasidėdavo pykinimas, smarkūs galvos skausmai, nuovargis, galvos svaigimas, miego sutrikimai ar net buvo patiriamas klausos praradimas.

21-ą Kuboje nukentėjusį žmogų ištyrusi medikų komanda neminėjo mikrobangų ginklų kaip galimos šių negalavimų priežasties šiemet kovą Amerikos medikų asociacijos žurnale paskelbtame tyrime.

Tačiau pagrindinis straipsnio autorius Douglasas Smithas dienraščiui „The New York Times“ sakė, kad didžiausia tikimybė, jog išpuolių metu naudoti mikrobangų ginklai, o jų aukos patyrė smegenų pažeidimus.

„Pradžioje visi buvo skeptiški, – teigė D. Smithas. – Tačiau dabar visi sutaria, kad kažkas čia yra“.

Nei Valstybės departamentas, nei FTB viešai nėra kalbėję apie išpuoliams prieš amerikiečių diplomatus naudojamus mikrobangų ginklus. Be to, iki šiol nėra atsakymų į klausimus, kas galėjo vykdyti šias atakas ir kodėl, rašo „The New York Times“.

Jungtinės Valstijos 2017 metais atšaukė daugiau nei pusę personalo iš ambasados Kuboje ir iš Vašingtono išsiuntė 15 kubiečių diplomatų. Tuomet jos paskelbė, kad dėl paslaptingų išpuolių atsakomybė tenka Havanai.

Tačiau Kuba griežtai neigia dalyvavusi ar ką nors žinuojusi apie šias atakas.

Šiemet birželį Valstybės departamentas pranešė dalį darbuotojų atšaukęs ir iš ambasados Kinijoje, kai šie nurodė patyrę panašius simptomus.

Mikrobangų tyrimai

Anot „The New York Times“, amerikiečių mokslininkas Allanas Frey 1960 metais paskelbė, jog smegenys gali suvokti mikrobangas kaip garsą.

Jo atradimas atvėrė naują mokslinių tyrimų sritį, kuri galiausiai paskatino tiek JAV, tiek Sovietų Sąjungą išnagrinėti, ar mikrobangos gali būti naudojamos kaip nekonvenciniai ginklai.

Rusai priskyrė šiuos ginklus psichofiziniams arba psichotroniniams.

Dienraštis teigia, kad JAV Gynybos žvalgybos agentūra 1976 metais perspėjo, jog sovietų vykdyti mikrobangų tyrimai atskleidė galimybes „trikdyti kariuomenės ar diplomatinio personalo elgesio modelius“.

Vašingtono advokato Marko Zaido gautame Nacionalinio saugumo agentūros rašte aprašyta, kaip užsienio galia sukūrė ginklą, „sukeliantį daug fizinių pasekmių, įskaitant pažeistą nervų sistemą“, nurodė „The New York Times“.

JAV kariuomenė taip pat tyrinėjo mikrobangas – oro pajėgos yra užpatentavusios prietaisą, leidžiantį mikrobangų pagalba įspinduliuoti taikiniams jiems suprantamus žodžius, rašoma straipsnyje.

Jūrų pajėgų tyrėjai yra nagrinėję galimybes mikrobangų dėka sukurti pakankamai galingus garsus skausmui ar net paralyžiui sukelti.

Anot „The New York Times“, nėra žinoma, ar Vašingtonas naudoja tokio pobūdžio ginklus.