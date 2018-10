Pirmadienį prisaikdintas Baltuosiuose rūmuose po ilgos ir prieštaringos patvirtinimo procedūros Senate, kur jam teko ginti savo reputaciją nuo kaltinimų lytiniais nusikaltimais, 53 metų teisininkas pažadėjo tarnauti šaliai, o ne vienai ar kitai politinei partijai. „Aukščiausiasis Teismas yra teisinė institucija – jis nėra šališka ar politinė įstaiga“, – pareiškė B. Kavanaugh, ruošdamasis antradienį užimti vietą devynis narius turinčiame teisme. Vis dėlto Stevenas Schwinnas iš Čikagoje įsikūrusios Johno Marshallo teisės mokyklos tikina, kad Aukščiausiasis Teismas visada buvo tiek teisinė, tiek politinė institucija. „Tai neprasidėjo teisėjo Kavanaugh paskyrimu ir juo nepasibaigs“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. Pagal JAV konstituciją, kandidatus į Aukščiausiojo Teismo teisėjus iškelia prezidentas, bet jų kandidatūras patvirtina arba atmeta Senatas. Teisėjai paskiriami visam gyvenimui, tad jie gali daug metų daryti įtaką kiekvieno amerikiečio gyvenimui. Istoriškai teismo doktrina svyravo tarp dešinės ir kairės: pavyzdžiui, XIX amžiaus pradžioje ši institucija gynė vergiją, o XX amžiaus 7-ame dešimtmetyje ji atliko svarbų vaidmenį atsikratant rasines segregacijos. Tačiau dabar „teismas yra toks pat konservatyvus kaip 4-ame dešimtmetyje“, kai jis priešinosi prezidento Franklino Roosevelto vykdomam Naujajam kursui, kuriuo buvo kovojama su šalį apėmusia Didžiąja depresija, teigia Ričmondo universiteto teisės profesorius Carlas Tobiasas. Po B. Kavanaugh paskyrimo teismo išryškėjo nauja teismo sudėtis: keturi kairiųjų pažiūrų teisininkai, paskirti prezidentų demokratų, ir penki konservatyviosios stovyklos juristai, kurių kandidatūras iškėlė respublikonai šalies vadovai. Tai nėra pirmas kartas, kai daugumą teisėjų parinko respublikonai, bet iki šiol kai kurie teismo nariai, priklausomai nuo nagrinėjamo klausimo, galėdavo priimti tiek liberalams, tiek konservatoriams palankų sprendimą. Toks „svyruojančio balso“ teisėjas buvo atsistatydinęs Anthony Kennedy, kurį pakeitė B. Kavanaugh. Pavyzdžiui, A. Kennedy laikėsi konservatyvios nuomonės kalbant apie balsavimo teises, bet daug liberaliau vertino tos pačios lyties asmenų santuoką ir teisę į abortą. „Nesu tikras, ar kas nors tiki, kad teisėjas Kavanaugh atliks teisme tokį pat vaidmenį. Vietoj to dauguma prognozuoja, kad jis bus daug konservatyvesnis“, – sakė S. Schwinnas. Pasak jo, B. Kavanaugh paliko teisinių nuomonių, įstatymų apžvalgų ir kitų straipsnių „ilgą popierinį pėdsaką“ ir yra nemažiau produktyvus nei kiti neseniai paskirti teisėjai. Buvusio JAV prezidento George'o Busho administracijoje dirbusį B. Kavanaugh taip pat palaiko dvi įtakingos konservatyvios ekspertų grupės – „Federalist Society“ ir „Heritage Foundation“. Be armijos ir pinigų Prezidentas Donaldas Trumpas suteikė paskyrimo procesui itin ryškų politinį atspalvį, pažadėjęs savo šalininkams pasiūlyti kandidatą, kuris nepritartų abortams ir palaikytų piliečių teisę įsigyti ginklą. Dėl abiejų šių itin prieštaringai vertinamų klausimų Aukščiausiajam Teismui reguliariai tenka skelbti nutartis. D. Trumpui pernai jau pavyko prastumti į teismą dar vieną konservatorių – Neilą Gorsuchą ir galbūt ateityje turės panašių galimybių: liberalių pažiūrų teisėjai Stephenas Breyeris ir Ruth Bader Ginsburg yra atitinkamai 80 ir 85 metų. C. Tobiaso teigimu, dabar teismas pakryps dešinėn – tiek skelbiamų nutarčių pobūdžiu, tiek sprendžiant, kuriuos ieškinius nagrinėti. Teisėjai kasmet gauna maždaug po 8 tūkst. prašymų nagrinėti bylas, bet iš jų atrenka tik apie šimtą. Jei daugiau amerikiečių pradėtų manyti, kad Aukščiausiojo Teismo spendimai yra šališki, gali nukentėti jo reputacija. Kaip rodo anksti birželį viešosios nuomonės tyrimo agentūros „Gallup“ atlikta apklausa, vos 53 proc. respondentų pritarė šios institucijos skelbiamoms nutartims. Šios apklausos rezultatai atspindi šalyje tvyrančius aštrius partinius nesutarimus: teismo darbu buvo patenkinti 78 proc. respublikonų ir tik 38 proc. demokratų. Kaip savaitgalį sakė Aukščiausiojo Teismo teisėja Elana Kagan, nuo 2010-ųjų pareigas einanti liberalė, šios institucijos teisėtumas yra gyvybiškai svarbus visai šaliai. „Neturime armijos, neturime jokių pinigų. Galime įtikinti žmones daryti tai, ką liepiame jiems daryti tik tuo atveju, jeigu jie gerbs mus ir mūsų nešališkumą – ypač dabar, kai visa kita politinė aplinka yra labai susiskaldžiusi“, – tvirtino E. Kagan. Kreipdamasi į savo kolegas teisėjus ji pridūrė: „Kiekvienas mūsų privalo nepamiršti, kas užtikrina šį teismo teistumą, ir pagalvoti, kokie galime būti – ne tokie politiškai susiskaldę kaip kitos valstybinės institucijos“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.