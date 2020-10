Paskutinieji Trumpo ir Bideno debatai tapo staigmena žiūrovams

Nutildymo mygtukas ar grasinimai jį panaudoti šį kartą suveikė, skelbia bbc.com. Antruosiuose debatuose abu kandidatai buvo gerokai santūresni.

Tiek Joe Bidenas, tiek Donaldas Trumpas net ir puldami vienas kitą tai darė gerokai ramiau ir atsargiau. Pirmuosiuose debatuose agresyvus D. Trumpo tonas ir oponento pertraukinėjimai galėjo turėti ryškios įtakos JAV prezidento reitingams apklausose.

Veikiausiai vienas iš labiausiai žiūrovus nustebinusių debatų Nešvilio mieste Tenesio valstijoje aspektų tapo sąlyginis jų civilizuotumas, palyginti su šiuo požiūriu tragiškais pirmaisiais debatais rugsėjį, kai D. Trumpas didžiąją laiko dalį bandė perrėkti J. Bideną.

Šį kartą D. Trumpas savo demokratą oponentą vadino tiesiog „Joe“ ir gyrė moderatorę „NBC News“ žurnalistę Kristen Welker, kuri turėjo kandidatų nutildymo mygtuką tvarkai palaikyti, sakydamas: „Aš labai gerbiu, kaip jūs tvarkotės.“

Pirmieji kandidatų susidūrimai buvo dėl kaltinimų korupcija.

D. Trumpas parodė norįs pakenkti J. Bidenui abejotinos kilmės kaltinimais dėl to, kad jo sūnus Hunteris buvo susijęs su korupciniais nusikaltimais Kinijoje ir Ukrainoje tuo metu, kai pats J. Bidenas buvo viceprezidentas.

74-erių D. Trumpas ne kartą bandė iškelti šį klausimą, teigdamas, kad tai yra „smerktini“ kaltinimai. Jis pareikalavo, kad 77-erių J. Bidenas atsakytų: „Manau, jūs skolingas paaiškinimą Amerikos žmonėms.“

