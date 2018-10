Jie įvertinti už pastangas nutraukti seksualinės prievartos kaip karo ir ginkluotų konfliktų ginklo naudojimą.

Šie du žmonės vykdo kampanijas prieš lytinį smurtą.

Šiemet kiekvieną Nobelio premiją sudaro 9 mln. kronų (871 tūkst. eurų). Jei kurios nors premijos laureatų būna daugiau nei vienas, suma jiems padalijama.

Per iškilmingą ceremoniją, kuri vyks Stokholme gruodžio 10 dieną, minint premijos steigėjo Alfredo Nobelio mirties 1896 metais sukaktį, kiekvienam laureatui taip pat bus įteiktas diplomas ir aukso medalis.

The physician Denis Mukwege, awarded the Nobel Peace Prize, has spent large parts of his adult life helping the victims of sexual violence in the Democratic Republic of Congo. Dr. Mukwege and his staff have treated thousands of patients who have fallen victim to such assaults. pic.twitter.com/9CrNWfj7zu

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

Nadia Murad, awarded the 2018 Nobel Peace Prize, is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. She has shown uncommon courage in recounting her own sufferings and speaking up on behalf of other victims.#NobelPrize pic.twitter.com/NeF70ig09J

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2018

Pildoma.

Pernai apdovanojimą pelnė Tarptautinė kampanija už branduolinio ginklo uždraudimą (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Jis organizacijai buvo skirtas „už jos darbą siekiant atkreipti dėmesį į katastrofiškus humanitarinius bet kokio branduolinio ginklo panaudojimo padarinius ir už novatoriškas pastangas pasiekti sutartimi įtvirtintą tokių ginklų uždraudimą“.

Šiais metais į Nobelio taikos premiją pretenduoja 217 žmonių ir 112 organizacijų. Daugiau nominantų buvo tik 2016 metais - 376.

Pagal susiklosčiusią tradiciją, kandidatų sąrašas laikomas paslaptyje. Dokumentai, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas, gali būti paskelbti tik po 50 metų.

Norvegijos taikos tyrimų instituto vadovas Henrikas Urdalis, kasmet sudarantis galimų pretendentų sąrašą, manė, jog šįmet apdovanojimą gali pelnyti Pasaulio maisto programa (WFP), chirurgas Denis Mukwegė iš Kongo Demokratinės Respublikos, žmogaus teisių gynėja iš Irako Nadia Murad, judėjimo „MeToo“ įkūrėja Tarana Burke, pagalbos pabėgėliams organizacija „SOS Mediterranee“, „Gydytojai be sienų“, Tarptautinis gelbėjimo komitetas.

Tarp pretendentų buvo minimi JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Rusijos laikraščio „Novaja gazeta“ darbuotoja Jelena Milašina, Rusijos žmogaus teisių centro „Memorialas“ įkūrėja Svetlana Ganuškina.

Nobelio taikos premija buvo įteikta 98 kartus, ją gavo 131 laureatas.

Šių metų Nobelio premijų savaitė prasidėjo pirmadienį - buvo paskelbti medicinos ir fiziologijos premijos laureatai. Jais tapo amerikiečių mokslininkas Jamesas P. Allisonas ir japonų mokslininkas Tasuku Honjo, kurie buvo įvertinti už atradimus vėžio gydymo srityje.

Antradienį amerikiečių mokslininkas Arthuras Ashkinas, prancūzų mokslininkas Gerard'as Mourou ir kanadiečių mokslininkė Donna Strickland pelnė Nobelio fizikos premiją. Ji mokslininkams skirta už išradimus lazerinės fizikos srityje.

Trečiadienį Nobelio chemijos premijos laureatais tapo amerikiečių mokslininkai Frances H. Arnold ir George'as P. Smithas bei britų mokslininkas Gregory'is P. Winteris. Jie apdovanoti už evoliucijos principų pasitelkimą kuriant baltymus, naudojamus įvairaus pobūdžio produktams gaminti.

Ateinantį pirmadienį bus paskelbtas ekonomikos premijos laureatas.

Dėl Švedijos akademiją sukrėtusio seksualinės prievartos skandalo literatūros premija šiemet nebus teikiama.

Nobelio premija - vienas garbingiausių tarptautinių apdovanojimų, ji kasmet skiriama už įžymius mokslo atradimus, išradimus, taip pat indėlį į kultūrą arba visuomenės plėtrą. Ji taip pavadinta savo steigėjo, švedų inžinieriaus, chemiko, išradėjo ir pramonininko Alfredo Nobelio garbei.

Šįmet laureatams atiteks 9 mln. Švedijos kronų (apie 860 tūkst. eurų) piniginės premijos.

Kaip ir kasmet, apdovanojimai bus įteikti gruodžio 10-ąją - A. Nobelio mirties dieną.