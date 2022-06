Paskelbtas vaizdo įrašas: kaip Ukrainos kariai išvijo rusus iš Gyvačių salos

V. Zalužnas pasidalijo vaizdo įrašu savo „Facebook“ paskyroje.

„Neatlaikę mūsų artilerijos ugnies, raketų ir oro smūgių, okupantai paliko Gyvačių salą“, – sakoma jo įraše.

Generolas taip pat padėkojo Odesos srities gynėjams, padėjusiems išlaisvinti strategiškai svarbią sritį.

„Žemai lenkiuosi ukrainietiškos savaeigės haubicos „Bogdana“, suvaidinusios svarbų vaidmenį salos išvadavime, konstruktoriams ir gamintojams. Dėkoju užsienio partneriams už suteiktą ginkluotę", – sakė Ukrainos kariuomenės vadas.

Holy cow!

Ukraine used the #Bohdana to liberate #SnakeIsland / kill and displace all remaining Russians on the Ukrainian isle.

35 km from the Ukrainian coast, the island lies just within range of the Ukrainian truck-borne artillery piece. pic.twitter.com/S561O5P6LI