Vieno šaltinio teigimu, Ch. Chekatto vardas figūruoja 25 teismo bylose, tarp jų kelios rimtos bylos dėl plėšimų. Pareigūnas nurodė, kad antradienio rytą – kelios valandos iki šaudynių – įtariamojo butą apieškojo policija, tirianti pasikėsinimą nužudyti. Tačiau įtariamojo tuo metu nebuvo namie. Du pareigūnai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga. Įtariamasis tebeieškomas. Per antradienio vakarą surengtas šaudynes Strasbūro Kalėdų mugėje žuvo trys žmonės, o dar mažiausiai 13 asmenų buvo sužeisti. Įtariamasis, surengęs šaudynes, per išpuolį šaukė „Allahu Akbar“ („Dievas visų didesnis“), trečiadienį per spaudos konferenciją pareiškė Paryžiaus prokuroras Remy Heitzas, remdamasis liudininkų pasakojimais. Naktį rytiniame Strasbūro mieste dėl šio incidento buvo suimti keturi asmenys, pridūrė prokuroras. Įtariamasis, išvakarėse Strasbūro Kalėdų mugėje surengęs šaudynes, per išpuolį šaukė „Allahu Akbar“ („Dievas visų didesnis“), trečiadienį per spaudos konferenciją pareiškė Paryžiaus prokuroras Remy Heitzas, remdamasis liudininkų pasakojimais.

