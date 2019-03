„Gėda šiai šaliai, kad ji turėjo tai patirti. Tiesą sakant, gėda, kad jūsų prezidentas turėjo tai patirti“, – D. Trumpas sakė žurnalistams Floridoje prieš įsėsdamas į lėktuvą, parskraidinusį jį į Vašingtoną.

Keliomis minutėmis anksčiau jis per „Twitter“ parašė „Jokio susimokymo, jokio trukdymo (teisingumui), galutinė ir visiška REABILITACIJA.“

D. Trumpas piktinosi, kad šis tyrimas buvo „absurdiškiausias dalykas, kokį kada nors esu girdėjęs“, ir atrodė siūląs ištirti, kodėl jo veiksmai apskritai buvo tiriami.

„Tikiuosi, kas nors pasižiūrės į kitą pusę“, – sakė jis.

Buvęs Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Robertas Muelleris vadovavo pastangoms patikrinti įtarimus, kad D. Trumpas ir jo 2016 metų rinkimo kampanija buvo susimokiusi su Rusijos agentais.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!