Vokietijos vyskupų konferencijos užsakytoje ir trijų universitetų parengtoje ataskaitoje teigiama, jog daugiau kaip pusė aukų buvo 13 metų ar jaunesni vaikai ir kad dauguma nukentėjusiųjų yra berniukai. Kas šeštas atvejis yra susijęs su išžaginimu, rašė žurnalas. Nurodoma, kad lytinį išnaudojimą vykdė mažiausiai 1 670 kunigų. Vokietijos vyskupų konferencija kol kas nekomentavo, bet nurodė rengianti atsakymą. Katalikų Bažnyčią dvasininkų vykdomas lytinis išnaudojimas persekioja ištisus dešimtmečius. Anksčiau šiais metais tyrimas Jungtinėse Valstijose atskleidė, kad Pensilvanijoje maždaug 300 katalikų kunigų lytinį išnaudojimą patyrė daugiau kaip tūkstantis vaikų.











