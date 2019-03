Keliomis valandomis anksčiau N. Maduro režimas, nepaisydamas JAV spaudimo, suėmė opozicijos lyderio Juano Guaido, kurį Vašingtonas pripažįsta šios krizės krečiamos šalies laikinuoju vadovu, svarbų padėjėją. Venesuelos vidaus reikalų ministras Nestoras Reverolis apkaltino 49 metų teisininką Roberto Marrero, kuris yra J. Guaido biuro vadovas, vadovaujant „teroristinei kuopelei“, užsimojusiai smogti vyriausybės valdžiai. JAV sankcijų taikiniais tapo valstybinis bankas BANDES, taip pat jo antrinės įmonės – Urugvajaus „Banco Bandes Uruguay“, „Banco Bicentenario del Pueblos“, „Banco Universal SA Banco de Venezuela“ ir Bolivijos „Banco Prodem SA“. „Šių subjektų, taip pat bet kurių kitų jų tiesiogiai arba netiesiogiai 50 proc. ar didesne (akcijų dalimi) valdomų subjektų visas turtas ir turitiniai interesai, kurie yra Jungtinėse Valstijose arba priklauso arba yra kontroliuojami JAV (fizinių arba juridinių) asmenų, turi būti užblokuoti, ir apie juos turi būti pranešta OFAC“, – sakoma Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuro (OFAC) pranešime. „Maduro ir jo padėjėjai iškraipė šio banko, įkurto, kad padėtų užtikrinti Venesuelos žmonių ekonominę ir socialinę gerovę, pirminę paskirtį, mėginant desperatiškai išsilaikyti valdžioje“, – sakė iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas. „Roberto Marrero ir kiti politiniai kaliniai privalo būti nedelsiant paleisti“, – pabrėžė jis. JAV nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas per „Twitter“ parašė, kad „bankas BANDES Venesuelos finansų sektoriui yra tas pats, kaip ir (valstybinė įmonė) PDVSA – naftos sektoriui. Šis veiksmas smarkiai paveiks Maduro ir jo bičiulių bet kokius mėginimus perkelti valiutą.“ „Nemėginkite šios Administracijos ryžto“, – perspėjo J. Boltonas. JAV ne kartą buvo įspėjusios N. Maduro vyriausybę nebandyti suimti J. Guaido arba jo artimų padėjėjų, nes už tai išprovokuotų atsakomųjų veiksmų, kurie konkrečiai nebuvo įvardyti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pakartojo svarstąs „visas priemones“, kurias jis galėtų panaudoti, kad N. Maduro ūtų nušalintas, o į valdžią ateitų J. Guaido. Daugelio nuomone, viena iš šių priemonių galėtų būti kariniai veiksmai. JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as penktadienį dienraščio „Miami Herald“ paskelbtame straipsnyje rašė, kad „Nicolas Maduro privalo išeiti“. Vienas Jungtinių Tautų atstovas ketvirtadienį išreiškė susirūpinimą dėl J. Guaido padėjėjo arešto ir paragino „visus veikėjus Venesueloje nedelsiant imtis žingsnių įtampai mažinti ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių vesti prie tolesnio eskalavimo“.

