Pranešime teigiama, kad Ukrainos kariai sunaikino 3 636 (+3 per pastarąją parą) priešo tankus, 7 020 (+4) šarvuotų kovos mašinų, 2 727 (+5) artilerijos sistemas, 533 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 282 (+1) oro gynybos sistemas, 307 (+1) lėktuvus, 292 sraigtasparnius, 2 298 (+7) operatyvinius-taktinius bepiločius orlaivius, 911 sparnuotųjų raketų, 18 laivų / katerių, 5 599 (+12) transporto priemones ir degalų cisternas, 304 specialiosios technikos vienetus.

Pranešama, kad Ukrainos oro pajėgos per praėjusią parą sudavė devynis smūgius priešo personalo ir karinės technikos telkiniams. Be to, Ukrainos kariai netoli Marinkos, Donecko regione, sunaikino Rusijos atakos lėktuvą Su-25.