Seksualumu trykštanti juosta „Krymo tiltas. Padaryta su meile!“ (Krymskij most. Sdelano s liubovju!) Rusijos kino teatruose rodoma nuo praėjusios savaitės. Filmo scenarijų parašė Margarita Simonian, Kremliaus naujienų televizijos RT vadovė. Filmas, kurio veiksmas vyksta per 3,7 mlrd. dolerių (3,25 mlrd. eurų) atsiėjusio ir gegužę atidaryto tilto statybas, pasakoja jaunos archeologės nuotykius. Paskui ją laksto ryšių su visuomene specialistas, atvykęs iš Maskvos prižiūrėti tilto nušvietimo žiniasklaidoje, ir statybininkas, kuris vienoje scenoje ant tilto nutupdo lėktuvą. Susiję straipsniai: Rusijos ambasada lietuvius pakvietė atlikti testą: vienas klausimas suintrigavo Merkel atvyko į Ukrainą aptarti konflikto ir dujotiekio „Nord Stream 2“ Juosta susukta po pernai pasirodžiusio valstybės finansuoto veiksmo filmo „Krymas“ (Krym). Režisierius Tigranas Keosajanas, M. Simonian vyras, dėl prastų naujojo filmo vertinimų interneto svetainėse kaltino piktavališkus interneto botus ir „nesveikus žmones“. Tačiau viena tokia rusiška interneto svetainė „KinoPoisk“ tvirtina, kad vartotojų reakcijos yra tikros. „Šis filmas, pasirodo, yra keistas „Krymo“ ir „Amerikietiško pyrago“ (American Pie) hibridas“, – kultūros gidui „Afiša“ rašė Jegoras Belikovas. „Tiltas yra tarsi koks geležinis falas, dabar ir amžiams Tėvynės įterptas į šio naujai įgyto pusiasalio kūną“, – pridūrė jis. Kino kritikas Antonas Dolinas taip pat peikė filmą, bet sakė, kad kūrėjams bent jau pavyko sukurti naują žanrą – „romantinę-patriotinę komediją“. Naujienų svetainėje „Meduza“ jis rašė, kad filmas yra „gan keista laiko mašina“, nukelianti žiūrovą į 4-o dešimtmečio sovietinius propagandinius filmus, kuriuose labai svarbi statybų tema. Žiūrovai „vežami autobusais“ „Tai blanki sovietų propagandos imitacija, bet sovietų valstybė turėjo monopoliją dėl to, ką žiūrovai galėjo matyti ir ką aktoriai ar režisieriai galėjo kurti“, – naujienų agentūrai AFP sakė politologė Jekaterina Šulman. Pasak jos, bilietų pardavimą tikriausiai padidins masiškai į filmą vežami vaikai ir studentai iš valstybinių institucijų. „Štai kaip pasiekiami komerciniai rezultatai. Bet svarbiausia ne pardavimas – svarbiausia yra pasakyti, kad labai daug žmonių pažiūrėjo šį pastatymą, ir sufabrikuoti tam tikrus sėkmės požymius“, – sakė ji. Nuo praėjusios savaitės pabaigos filmas uždirbo maždaug 44 mln. rublių (586,6 tūkst. eurų). Rusijos žiniasklaida skelbė, kad jo biudžetas buvo 300 mln. rublių (4 mln. eurų). Po antirusiško sukilimo Kijeve Maskva 2014 metais atplėšė Krymą nuo Ukrainos ir jį aneksavo. Tai buvo labai populiaru Rusijoje, bet sukėlė pasipiktinimą užsienyje ir išprovokavo Europos Sąjungos ir JAV sankcijas. „Krymo tiltas. Padaryta su meile!“ taip pat kritikuojamas dėl to, kaip jame vaizduojami Krymo totoriai. Ši mažuma buvo persekiojama Stalino laikais ir patiria vis didesnį spaudimą į pusiasalį grįžus Maskvos valdymui. Tačiau kai kurie žiūrovai sakė, kad paprasčiausiai mėgavosi saulės nutvieksta meilės istorija. „Neprivalome klausytis jūsų garsių, slegiančių nesąmonių“, – savo puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“ filmo kritikams parašė rusų rašytojas Igoris Malcevas. „Normalūs žmonės eis pasižiūrėti linksmo, gero filmo apie vasarą ir meilę“, – pridūrė jis.

