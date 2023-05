„Du nepilotuojami orlaiviai buvo nukreipti į Kremlių (...) prietaisai buvo sunaikinti“, – sakoma Kremliaus pranešime.

Operacija vadinama „planuotu teroro aktu ir mėginimu pasikėsinti į Rusijos Federacijos prezidento gyvybę“.

Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas sprogimas virš Kremliaus.

Įraše matomas pietvakarių kryptimi skrendantis orlaivis, o ant Senato stogo lipa du žmonės. Staiga orlaivis dėl nežinomų priežasčių sprogsta prie pat Senato kupolo viršūnės, virš kurios iškelta Rusijos vėliava. Orlaivio nuolaužos krenta į vidinį Senato kiemą.

Bepiločio orlaivio skrydžio kryptis buvo iš pietryčių į pietvakarius, t .y. link Kremliaus arsenalo, kuris paverstas muziejumi ir tikimybė, kad ten 3-ią nakties miega pats V. Putinas, nėra ypač didelė.

Vėliau socialiniuose tinkluose atsirado ir daugiau įrašų, kuriuose taip pat užfiksuotas sprogimas.

