Nebeturėdama kitų galimybių ir baimindamasi visiškai prarasti „Brexit“ proceso kontrolę, Th. May dramatiškai paskelbė, kad pasitrauktų iš pareigų, jeigu parlamentarai pagaliau pritartų jos išstojimo sutarčiai.

Šis pasiūlymas buvo pateiktas likus kelioms valandoms iki precedento neturinčios balsavimų virtinės Bendruomenių Rūmuose, įstatymų leidėjams pamėginus susitarti dėl kokio nors alternatyvaus „Brexit“ plano. Tačiau šie balsavimai tik dar aiškiau pademonstravo parlamento susiskaldymą.

Ne vienas iš aštuonių pateiktų pasiūlymų negavo balsų daugumos. „Brexit“ sekretorius Steve'as Barclay sakė, kad tokia baigtis „stiprina mūsų požiūrį, kad susitarimas, dėl kurio (su Briuseliu) susiderėjo mūsų vyriausybė, yra geriausias pasirinkimas“.

Th. May „Brexit“ sutartį parlamentas anksčiau jau dukart atmetė, abu kartus – dideliu balsų skirtumu. Tačiau premjerė tebemėgina įtikinti juos pritarti šiam dokumentui iš trečiojo karto ir trečiadienį pateikė, kaip manoma, savo galutinį pasiūlymą.

„Žinau, kad antrame „Brexit“ derybų etape norima naujo požiūrio ir naujo lyderio, ir aš nestosiu tam skersai kelio“, – per Konservatorių partijos įstatymų leidėjų susirinkimą pareiškė Th. May.

„Tačiau mums reikia prastumti susitarimą ir įgyvendinti „Brexit“. Esu pasirengusi palikti šias pareigas anksčiau nei ketinau, kad padaryčiau tai, kas naudinga mūsų šaliai ir partijai“, – kalbėjo ji.

Praeitą savaitę Th. May susitarė su ES lyderiais, kad „Brexit“ data būtų atidėta, didėjant nuogąstavimams, kad Didžioji Britanija žengia į potencialiai katastrofinį išstojimą be jokios sutarties. Pagal pirminį planą, „Brexit“ turėjo įvykti kovo 29-ąją.

Jeigu Th. May siūloma sutartis būtų priimta parlamento šią savaitę, „Brexit“ įvyktų gegužės 22 dieną. Jeigu sutartis vėl būtų atmesta, premjerė turėtų iki balandžio 12-osios grįžti į Briuselį ir paaiškinti, kas bus toliau.

DUP tebesipriešina

Britanijos parlamentas yra smarkiai susiskaldęs dėl „Brexit“, ir tai atspindi padėtį visuomenėje, per 2016 metų referendumą 52 proc. balsų dauguma pritarusiai pasiūlymui užbaigti ilgiau kaip keturis dešimtmečius trukusius ryšius su Europos Sąjunga.

Vienintelis dalykas, dėl kurio parlamentarams iki šiol pavyko sutarti – kad jiems nepatinka Th. May sutartis ir kad jie nenori išstojimo be jokios sutarties.

Tačiau priešinimasis premjerės planui pastaruoju metu švelnėjo.

Vienas pagrindinių „Brexit“ šalininkų Borisas Johnsonas, laikomas galimu Th. May įpėdiniu, trečiadienį sakė parlamento nariams, kad palaikytų išstojimo sutartį. Keli kiti griežtosios linijos šalininkai irgi pakeitė poziciją.

Tačiau grupė konservatorių, pasivadinusių „spartiečiais“, lieka nusistatę prieš siūlomą susitarimą. Jam nepritaria ir Demokratinė junionistų partija (DUP) – Šiaurės Airijos politinė grupė, parlamente remianti Th. May vyriausybę.

DUP nurodė, kad „Brexit“ susitarime numatyta „apsidraudžiamoji priemonė“ (backstop), turinti užtikrinti, kad po „Brexit“ siena tarp Šiaurės Airijos ir Airijos Respublikos išliks atvira, kelia „nepriimtiną grėsmę“ Jungtinės Karalystės politinei sąjungai.

„Nepalaikysime vyriausybės, jeigu ji pasiūlys surengti naują reikšmingą balsavimą“ dėl „Brexit“ sutarties, sakė partijos atstovas.

Vis tik Dauningo gatvė tebeturi vilčių, kad šią savaitę parlamentarai galėtų trečiąkart balsuoti dėl sutarties, tačiau pabrėžė, kad toks balsavimas būtų įsitikinus, kad dokumentui bus pritarta.

Opozicinės Leiboristų ir Škotijos nacionalinė partijos taip pat lieka nusistačiusios prieš sutartį.

Atmestos alternatyvos

Nusivylę Th. May atsisakymu keisti savo strategiją parlamentarai trečiadienį balsavo dėl virtinės alternatyvių scenarijų. Per šiuos balsavimus Th. May kabineto ministrai susilaikė.

Parlamentarų buvo paprašyta balsuoti dėl aštuonių pasirinkimų, bet nė vienas jų negavo balsų daugumos.

Sėkmingiausiai pasirodė planas po „Brexit“ sukurti naują muitų sąjungą su ES – jis buvo atmestas 272 balsais prieš 264. Tačiau Th. May yra ne kartą pasisakiusi prieš tokią galimybę.

Gana palankiai buvo įvertintas pasiūlymas, kad tuo atveju, jeigu Th. May sutartis būtų priimta, dėl jos turėtų būtų surengtas „patvirtinimo“ referendumas. Šis scenarijus buvo atmestas 295 balsais prieš 268.

Dabar planuojama, kad pirmadienį vėl bus balsuojama dėl didžiausio palaikymo sulaukusių variantų. Tačiau premjerė šių siūlymų, net jeigu jie būtų priimti, neprivalo vykdyti.

„Šiuo atveju lengvų pasirinkimų nėra, – sakė S. Barclay. – Raginu visus šių rūmų narius nacionalinių interesų vardan paremti ministrės pirmininkės susitarimą.“

Ketvirtadienį dienraštis „The Guardian“ Th. May pasiūlymą atsistatydinti vadina „mėginimu užlopyti blogą susitarimą“.

Laikraštis „The Sun“ savo ruožtu pastebėjo, kad Bendruomenių Rūmai savo nesugebėjimu paremti nė vienos iš alternatyvų pademonstravo „visišką farsą“, o „Th. May „prisipažino nebevaldanti padėties“.