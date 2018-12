„Sprendžiant pagal sociologines apklausas, koalicijos nebus“, – atidavęs savo balsą žurnalistams sakė N. Pašinianas. Kaip nurodo apklausų organizacijų asociacija „Gallup International Association“, N. Pašiniano vadovaujamas rinkimų blokas turi gauti 69,4 proc. balsų. Stebėtojai mano, kad ši politinė jėga laimės absoliučią daugumą. Pasak analitikų, dėl valdžios varžysis daugiausia N. Pašiniano blokas ir buvusio šalies lyderio Seržo Sargsiano Respublikonų partija, kuri siekia tapti antra pagal dydį parlamentine jėga. Dėl 101 vietos parlamente varžosi devynios politinės partijos ir du rinkimų blokai. Kad patektų į parlamentą, partijai reikia gauti mažiausiai 5 proc., o rinkimų blokui – 7 proc. balsų. Rinkimų apylinkės dirbs iki 16 val. Grinvičo (18 val. Lietuvos laiku). Rezultatų laukiama anksti pirmadienį.

